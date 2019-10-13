В США арестован третий связанный с Трампом бизнесмен советского происхождения

Американский бизнесмен советского происхождения Андрей Кукушкин, которому предъявлено обвинение в нарушении закона о финансировании избирательных кампаний, был арестован Федеральным судом города Сан-Франциско. Задержан он был в четверг, 10 октября, сообщает CBS.

Ранее обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний в США были задержаны два бизнесмена советского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман. Суд в США постановил выпустить их под залог в $1 млн. Льва Парнаса и Игоря Фрумана считают близкими к адвокату президента США Рудольфу Джулиани. Он называл задержанных мужчин своими клиентами. Оба бизнесмена жертвовали на избирательные кампании Республиканской партии, а также на кампанию Дональда Трампа $325 тыс. через фонд America First Action. Четвертым обвиняемым по делу называется американец Дэвид Коррей.

Следствие выяснило, что Лев Парнас и Игорь Фруман «стремились продвигать политические интересы по крайней мере одного украинского официального лица», его имя не раскрывается. Бизнесмены перечисляли на предвыборные кампании больше денег, чем разрешено по закону. Для этого они создали компанию Global Energy Producers (GEP), которая, как они утверждали, занималась импортом и экспортом СПГ. Слушания по делу запланированы на 17 октября в суде Нью-Йорка.

Ранее СМИ сообщали, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с президентом США Дональдом Трампом и его адвокатом Руди Джулиани, пытались сменить руководство в украинской компании «Нафтогаз».

После обнародования содержания телефонного разговора президента США Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским была инициирована процедура импичмента господина Трампа. В ходе беседы президент США предложил господину Зеленскому начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына главного соперника главы Белого дома на предстоящих президентских выборах.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что никто, включая личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, не оказывал давление на него и на Генпрокуратуру и не пытался повлиять на ход расследований дел.

О том, есть ли основания для вотума недоверия господину Трампу,— в материале “Ъ” «Перетягивание импичмента».