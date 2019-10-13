ТАСС: в ряде регионов России начались сокращения сотрудников ГИБДД

Штатную численность сотрудников Госавтоинспекции начали сокращать в ряде регионов России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, центральный аппарат ведомства затронут не будет. Сокращение связано «с укреплением подразделений по вопросам миграции МВД».

Напомним, ранее стало известно, что в соответствии с приказом МВД в региональных управлениях Госавтоинспекции будет сокращено 2 тыс. сотрудников за счет «незамещенных должностей начальствующего состава». На 1 сентября некомплект ГИБДД составлял 5,2 тыс. сотрудников, сказано в документе.

В начале 2018 года Госавтоинспекция, напомним, уже пережила сокращение штата на 5 тыс. сотрудников, и еще столько же было сокращено вакансий. Глава ГИБДД России Михаил Черников пояснял в интервью “Ъ”, что «реальных людей» не уволили: сотрудники Госавтоинспекции перешли работать в другие подразделения полиции.

В феврале 2018 года в столичной Госавтоинспекции заявляли, что сокращение на работе инспекторов никак не отразилось.

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