Президент Эквадора объявил о введении комендантского часа в столице

Президент Эквадора Ленин Морено сообщил в Twitter, что в столице страны Кито вводится комендантский час, там также будет организован военный контроль. По его словам, это необходимо для того, чтобы предотвратить насилие.

Ранее стало известно, что лидеры протестов в Эквадоре приняли предложение господина Морено пойти на прямой диалог, чтобы стабилизировать ситуацию в стране. При этом президент Эквадора решил пересмотреть указ об отмене субсидий на топливо, который стал причиной массовых протестов.

Напомним, массовые протесты, переросшие в некоторых городах страны в беспорядки, начались после решения президента отменить субсидии на дизельное топливо и бензин. После подписания указа цены на них выросли более чем на 120%. Тогда же работники сферы транспорта объявили забастовку по всей стране, а манифестанты начали перекрывать крупные автомагистрали. Власти страны ввели режим чрезвычайного положения, число задержанных превысило 500.