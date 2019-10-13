Трамп считает, что американские солдаты не обязаны охранять границу Турции и Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не обязаны обеспечивать безопасность границы Сирии с Турцией и должны уйти. «Пусть у них будут свои границы, но я не думаю, что наши солдаты должны быть там в течение следующих 50 лет, охраняя границу между Турцией и Сирией, когда мы не можем охранять наши собственные границы»,— сказал господин Трамп (цитата по Reuters). При этом президент США выделил $50 млн на стабилизационную помощь Сирии для защиты преследуемых этнических и религиозных меньшинств и защиту прав человека, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Напомним, в августе прошли турецко-американские переговоры по зоне безопасности на севере Сирии. Стороны договорились создать координационный центр по совместным операциям и планируемой зоне.

Курды настаивают на том, чтобы Вашингтон либо остановил турецкую военную операцию на северо-востоке Сирии, либо позволил договориться с сирийским правительством и Москвой о том, чтобы российские военные обеспечили бесполетную зону над местом проведения боевых действий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 октября сообщил, что США выводят своих военнослужащих с севера-востока Сирии. Спустя два дня Анкара объявила о начале военной операции «Источник мира». Господин Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK). При этом YPG входит в альянс «Сирийские демократические силы», который поддерживает США.

Курды настаивают на том, чтобы Вашингтон либо остановил турецкую военную операцию на северо-востоке Сирии, либо позволил договориться с сирийским правительством и Москвой о том, чтобы российские военные обеспечили бесполетную зону над местом проведения боевых действий.

О первых итогах турецкой военной операции читайте в материале “Ъ” «"Источник мира" топит обе стороны».