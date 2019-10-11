Исполнение бюджета в 2019 году оказалось самым низким за 11 лет

Министерство финансов России опубликовало информацию об исполнении бюджета в январе—сентябре 2019 года. За первые девять месяцев текущего года федеральный бюджет потратил лишь 62,9% (12,05 трлн руб.) уточненного плана на весь год, что стало самым низким показателем освоения средств с 2008 года, указывает РБК.

За три оставшихся месяца года правительству предстоит потратить больше 7 трлн руб. для выполнения кассового плана. Министерство финансов в последние месяцы года, как правило, ускоряет бюджетные траты, однако в текущем году Минфину придется особенно форсировать расходы. В этом году власти рассчитывают потратить как минимум на 2,4 трлн руб. больше, чем в прошлом, во многом из-за стартовавших национальных проектов.

В результате относительно низкого расходования бюджетных средств профицит федерального бюджета за первые девять месяцев 2019 года составил 2,99 трлн руб., или 2,8% прогнозного ВВП на год.

О том, что объем неисполнения расходов бюджета в 2019 году может стать рекордным, в сентябре заявлял глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. По его словам, раньше проблемой Минфина была работа в условиях нехватки средств, а сейчас — их избыток.

Подробнее об исполнении федерального бюджета — в материале “Ъ” «Профицит растет за счет отставания расходов».