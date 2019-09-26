Кудрин прогнозирует рекордное неисполнение бюджета в 2019 году

Объем неисполнения расходов бюджета в текущем году может стать рекордным, сказал глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в ходе обсуждения отчета об исполнении бюджета за 2018 год в Госдуме. По его словам, раньше проблемой Минфина была работа в условиях нехватки средств, а сейчас — их избыток.

«Хочу сказать, что, похоже, мы к концу этого года идем на новый рекорд: и в следующем году на 1 января зафиксируем еще больший объем неисполнения расходов бюджета… В прошлом году неисполнение расходов составило 778,3 млрд руб. То есть 4,4% расходов бюджета или 0,7% ВВП»,— сказал господин Кудрин (цитата по «РИА Новости»). Неисполнение бюджета может быть отчасти связано с запуском национальных проектов, однако в течение года Минфин неоднократно продлевал сроки расчетов ряду главных распорядителей бюджетных средств и стоит задуматься о повышении бюджетной дисциплины, считает он.

Ранее Алексей Кудрин со ссылкой на данные Минфина сообщил, что фактический профицит бюджета по итогам года составит 1,4% ВВП и будет меньше запланированного. При этом по итогам января—августа доходы госказны составили 13,255 трлн руб., а расходы сложились на уровне 10,695 трлн руб. — 58,5% от плана на год. Премьер Дмитрий Медведев объяснял более низкое, чем в прошлом году, кассовое исполнение выделением в начале года средств на нацпроекты.

Подробнее — в материале “Ъ” «Профицит растет за счет отставания расходов».