После убийства ребенка в Саратове депутаты Госдумы требуют вернуть смертную казнь

Депутаты Государственной Думы от Саратовской области Ольга Алимова (КПРФ) и Евгений Примаков («Единая Россия») предлагают вернуть смертную казнь за совершение ряда тяжких преступлений. Заявления были сделаны после того, как в Саратове в микрорайоне СХИ было обнаружено тело девятилетней Елизаветы Киселевой, которую в течение двух дней искали правоохранительные органы и волонтеры.

Подозреваемый в преступлении задержан. Им оказался гражданин, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера. Он дал признательные показания.

На своей странице в Facebook Евгений Примаков около пяти часов назад оставил запись «нужно вернуть смертную казнь». Ольга Алимова в аккаунте в Instagram написала, что, «пока в стране не наступит неотвратимость наказания, подобное будет возвращаться в наши города и села». «Если бы смертная казнь карала педофилов, убийц, насильников, террористов, то горе не приходило бы в наши дома. Заигрались в демократию и толерантность», - подытожила она.

Марина Ковалева