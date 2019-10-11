Саратовцы требовали от полиции выдать им подозреваемого в убийстве школьницы

Жители Саратова, участвовавшие в поисках 9-летней Елизаветы Киселевой, устроили локальные беспорядки в районе гаражного массива в районе улицы Высокой в Кировском районе. Несколько сотен человек требовали от полицейских выдать им подозреваемого в убийстве ребенка.

Ученица 3 класса Елизавета Киселева ушла из дома в школу около 7:30 утра 9 октября, но на занятия не попала и до конца дня не вернулась домой. Родители обратились в полицию. Поиском девочки занимался саратовский отряд «Лиза Алерт» и простые горожане, около 2 тыс. человек. Следственное управление СКР возбудило уголовное дело статье «убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ночью с четверга на пятницу тело ребенка было обнаружено в гаражах. По подозрению в убийстве был задержан 35-летний Михаил Туватин, предположительно ранее судимый. По данным источников ряда изданий, он сознался в преступлении и сам показал, где спрятал труп. Поводом для убийства девочки стало то, что она якобы грубо ответила на его вопрос.

После задержания полицейские попытались провести с Туватиным следственный эксперимент, но толпа, собравшаяся на месте происшествия, требовала выдать предполагаемого убийцу людям. Участники поисков с криками раскачивали полицейский автомобиль. На место прибыл отряд ОМОН, который оттеснил толпу и силовикам удалось доставить подозреваемого в ОП № 3 (Кировского района) Саратова. Там к людям вышел начальник УМВД по Саратову Андрей Чепурной, который призвал прибывшую туда толпу к спокойствию. Участники стихийного митинга постепенно разошлись.

Сергей Петунин