В Саратове по факту исчезновения девочки возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего»

В Саратове по факту исчезновения девятилетней Елизаветы Киселевой возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Как писал «Ъ-Средняя Волга» ранее, 9 октября около 7:30 девочка вышла из дома и направилась в школу, однако в учебном заведении так и не появилась. Ведутся поиски пропавшей девочки с привлечением волонтеров отряда «Лиза Алерт Саратов», опрашиваются родственники, соседи, знакомые девочки, ее сверстники, жители близлежащих домов.

Изымаются записи с камер видеонаблюдения по пути следования ребенка.

Марина Ковалева