В Саратове пропала девятилетняя девочка

В Саратове ведутся поиски пропавшей сегодня утром девятилетней девочки.

Как сообщили в региональном СУ СК, в 7 часов 30 минут Елизавета Киселева вышла из дома, расположенного по адресу улица Высокая, 7, и направилась в школу, которая находится по 2-му Магнитному проезду, 44. В школе ребенок так и не появился.

Мать не смогла самостоятельно установить местонахождение дочери и обратилась в полицию.

Ведутся следственные действия, опрошены родственники, соседи, знакомые девочки, сотрудники учебного заведения.

Марина Ковалева