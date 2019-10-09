10 октября, четверг
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Пресс-релиз

В Саратове пропала девятилетняя девочка

В Саратове ведутся поиски пропавшей сегодня утром девятилетней девочки.

Как сообщили в региональном СУ СК, в 7 часов 30 минут Елизавета Киселева вышла из дома, расположенного по адресу улица Высокая, 7, и направилась в школу, которая находится по 2-му Магнитному проезду, 44. В школе ребенок так и не появился.

Мать не смогла самостоятельно установить местонахождение дочери и обратилась в полицию.

Ведутся следственные действия, опрошены родственники, соседи, знакомые девочки, сотрудники учебного заведения.

Марина Ковалева


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты

Пресс-релизы

Реклама

Профиль пользователя