Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени. Ведомство уже подготовило соответствующий проект поправок в законы о социальном страховании. Инициатива направлена против злоупотребления правом на пособие, пояснили РБК в министерстве.

Внимание на проект поправок обратила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Шульман. Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается». В Минтруде объяснили, что если опекун при неполном рабочем дне проводит на работе больше времени, чем с ребенком, то пособие он получать не должен.

Сейчас по закону выплата пособия не прекращается, если его получатель (мать или отец, опекун или другой родственник), находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день. При этом у опекуна есть право на ежемесячное пособие «только при условии, что данное лицо само осуществляет уход за ребенком и при этом у него достаточно времени на осуществление данного ухода», отметили в министерстве.

Даже если рабочий день будет незначительно сокращен, получатель пособия по факту не будет осуществлять должный уход за ребенком, но при этом сможет получать и пособие, и зарплату почти в полном объеме, а Минтруд такую практику не поддерживает. «В данной ситуации пособие по уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника, что свидетельствует о злоупотреблении правом»,— убеждены в ведомстве.

В Минтруде уточнили РБК, что получателя пособия можно менять, если фактический уход за ребенком начинает осуществлять другой родственник вместо того, кто работает неполный день.

Ранее стало известно, что Минтруд хочет увеличить срок выплаты детских пособий с полутора до трех лет. Подготовленный ведомством проект также предусматривает изменение параметров доходов семьи с полуторакратного до двукратного размера прожиточного минимума при назначении пособия.

О реформе выплаты пособий в России — в материале “Ъ” «Детские пособия сделают менее обидными».