Dyson отказалась от идеи выпуска электромобилей

Британский производитель бытовой электроники Dyson, объявивший два года назад о намерении начать выпуск собственных электромобилей, отказался от этой затеи. В сегодняшнем заявлении компании говорится, что инженерам компании удалось «создать фантастический автомобиль… Однако, несмотря на всю нашу работу в процессе разработки, мы просто не сумели сделать его коммерчески жизнеспособным».

В заявлении Dyson отмечается, что внутри компании есть достаточно рабочих мест, чтобы перевести туда тех, кто трудился над созданием электромобилей. В общей сложности разработкой авто было занято около 500 сотрудников. При этом программа по разработке новых технологий, на которую два года назад было выделено £2,5 млрд и частью которой был автомобильный проект, продолжит свое существование.

Dyson готовила к выпуску три модели электромобилей, первой из которых должен был стать семиместный кроссовер. Компания надеялась начать его выпуск в 2021 году, а затем выпустить на рынок еще две модели.

Кирилл Сарханянц