Такси перешло с наличности

Проникновение электронных платежей в России продолжает расти, следует из данных Mediascope. Больше всего увеличилась доля россиян, платящих таким образом за такси — их больше половины от всех интернет-пользователей 12–55 лет в крупных городах. Самым популярным в России электронным платежным средством стал «Сбербанк Онлайн», а на рынке мобильных платежей Google Pay обошел по популярности аналогичные системы от Apple и Samsung.

Больше половины россиян за последний год платили за такси онлайн, говорится в отчете исследовательской компании Mediascope (есть у “Ъ”). Их доля выросла год к году сразу на 12%, или на 5,4 процентного пункта (п. п.), до 50,8%. При этом в возрастных группах 18–24 лет и 25–34 лет эта доля превышает 60%, а в группе 45–55 лет — составляет 39%. Доля онлайн-платежей в большинстве других категорий также растет. Так, в 2019 году российские пользователи стали чаще оплачивать онлайн коммунальные услуги, мобильную связь, электронные билеты на транспорт и мероприятия — доля таких граждан выросла в пределах 1–2 п. п. Исследование проводилось среди интернет-пользователей в возрасте 12–55 лет в апреле—мае 2018-го и июне—июле 2019 года в городах России с населением от 700 тыс. человек (на Дальнем Востоке — от 600 тыс. человек). Всего опрошено более 3,5 тыс. человек.

Рост онлайн-оплаты услуг такси опрошенные “Ъ” агрегаторы объясняют общим ростом этого рынка. «Рост связан с ростом качества и безопасности поездок, а что касается старшего поколения, то у нас есть опция, с помощью которой как раз часто заказывают поездки для пожилых родственников и близких»,— отметил представитель «Яндекс.Такси».

В целом доля россиян, которые минимум раз в год платят с компьютера или смартфона с помощью электронных денег, онлайн-банкинга, банковских карт или систем бесконтактной оплаты, за год выросла незначительно, составив 94,4% в 2019 году против 94,3% в 2018-м. В пятерку популярных платежных сервисов в России вошли «Сбербанк Онлайн» (83,2%), «Яндекс.Деньги» (52,8%), PayPal (46,1%), WebMoney (39,9%) и Qiwi (36,9%).

Системы мобильных платежей Google Pay и Apple Pay пока отстают по популярности от электронных кошельков: ими пользуются 22,9% и 18,9% российских интернет-пользователей соответственно. Samsung Pay, запущенным в России раньше системы от Google, пользуются 15,5% россиян.

Неожиданно снижение, по данным Mediascope, продемонстрировала доля россиян, оплачивающих онлайн-игры через интернет, за год сократившаяся на 3,2 п. п., до 25,3%. Такое падение не отражает динамику игрового рынка, спрогнозированную аналитиками. Так, исследовательское агентство Newzoo ожидает, что в 2019 году российские геймеры потратят за год на 8,4% больше денег, чем годом ранее,— около $64 на каждого, а весь рынок вырастет на 6%, до $1,8 млрд, писал “Ъ” 4 июля.

О росте рынка говорит и управляющий директор «Канобу» и «Игромании» Антон Сучков. «На своих площадках мы видим только рост интереса аудитории к играм, даже несмотря на переходный для игр год: индустрия сейчас находится в ожидании нового поколения консолей, которое точно даст еще больший толчок к интересу пользователей»,— рассуждает он. К концу 2019 года станет заметен рост платежей в онлайн-играх в годовой динамике, потому что никаких предпосылок к стагнации или снижению нет, уверен господин Сучков.

Гендиректор сервиса облачного гейминга Loudplay Сергей Панферов также отмечает, что рынок облачных и онлайн-игр России и странах СНГ рос и продолжает расти, как и онлайн-платежи. «Я не вижу явного увеличения доли оплаты наличными и не могу подтвердить стагнацию количества онлайн-платежей»,— резюмирует он.

Дмитрий Шестоперов