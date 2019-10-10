Орловский мост «Дружба» доремонтирует белгородский «Ремспецмост»

Завершением работ по капремонту моста «Дружба» через реку Ока в Орле займется белгородское ООО «Ремспецмост», следует из аукционной документации. Компания стала единственным участником закупки и не стала снижать начальную цену контракта в 273,2 млн руб. Доремонтировать мост предприятию необходимо до 1 декабря 2020 года.

Напомним, в августе этого года мэрия Орла в одностороннем порядке расторгла контракт с подрядчиком ООО «РГС» на 293,1 млн руб. из-за срывов сроков работ. В сентябре был объявлен тендер на завершение работ, однако на него не было подано ни одной заявки, а на аукционную документацию пожаловались сразу четыре организации. Размещенный в октябре второй тендер заинтересовал только белгородскую компанию.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Ремспецмост» зарегистрировано в Белгородской области в июне 2018 года. Основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 19,7 млн руб., чистая прибыль — 247 тыс. руб. Гендиректор и владелец 50% — Евгений (Витальевич) Подрезов. Еще 50% принадлежит Виталию Подрезову.

Александр Прытков