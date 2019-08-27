Выбор нового подрядчика для ремонта моста «Дружбы» в Орле намечен на сентябрь

Конкурсная процедура по выбору нового заказчика работ по ремонту моста «Дружбы» в Орле будет начата 9 сентября. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на вице-мэра по городскому хозяйству Евгения Гришина. Сегодня, как и планировалось, контракт с нынешним подрядчиком ООО «РГС» в одностороннем порядке расторгается.

Напомним, местные власти заключил с РГС контракт на 293,1 млн руб. в июле 2018 года. Согласно документу, подрядчик должен был сдать объект к концу 2019-го. При этом в ходе работ компании было выдано порядка 15 предписаний об устранении недостатков. В начале августа 2019 года правительство Орловщины рекомендовало мэру Александру Муромскому расторгнуть контракт с РГС из-за низких темпов работ, отставания от графика и переноса сроков завершения ремонта.

Валерия Розбот