В Орле не нашлось желающих доремонтировать мост «Дружба»

По итогам тендера на право завершить капитальный ремонт моста «Дружба» через реку Ока в Орле не было подано ни одной заявки, следует из аукционной документации. На условия торгов в региональное управление Федеральной антимонопольной службы пожаловались сразу четыре организации. Екатеринбургское «Уралстрой» считает, что «в проекте контракта указан идентификационный код закупки, не соответствующий коду, содержащемуся в извещении о проведении аукциона». Санкт-петербургское ООО «Стикс» отметило неправомерное требование к форме выписки СРО. Алтайское ООО «КС-строй» указало на частичное отсутствие проектной документации в составе документации о закупке, «что делает невозможным формирование предложений для участников».

Дорожный технический совет при региональном департаменте строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства выявил ряд ошибок в проекте контракта, а также неверный способ определения поставщика и неверный расчет максимальной цены. Она, согласно аукционной документации, составляет 273,2 млн руб. С сегодняшнего дня принимаются заявки на второй аукцион по ремонту моста, начальная цена контракта осталась прежней.

Напомним, ранее мэрия Орла в одностороннем порядке расторгла контракт с подрядчиком ООО «РГС» на 293,1 млн руб. из-за срывов сроков работ.

Александр Прытков