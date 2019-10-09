Курды обстреляли турецкий город в ответ на авиаудары

Курдские отряды «Сирийских демократических сил» обстреляли город на юго-востоке Турции на границе с Сирией в ответ на военную операцию Анкары, сообщил сирийский государственный телеканал Ikhbariya.

«SDF обстреляли несколькими минометными снарядами турецкий город Нусайбин»,— говорится в сообщении телеканала (цитата по «РИА Новости»).

Обстрелу подверглись приграничный город Джейланпынар и позиции турецкой армии рядом с сирийским городом аль-Маликия в провинции Хасеке. Курдские отряды также подожгли несколько нефтяных скважин на севере провинции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции под названием «Родник мира» на северо-востоке Сирии против Рабочей партии Курдистана и «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России).

О начале военной операции в регионе и раскладе сил — в материале “Ъ” «Дональд Трамп бежит от союзников».