США ввели визовые ограничения для китайских политиков из-за притеснения уйгуров

Вашингтон ввел визовые ограничения для некоторых членов правительства Китая и Коммунистической партии, за задержание и жестокое обращение с мусульманами в Синьцзяне, где проживают уйгуры и казахи, говорится в заявлении главы Госдепа США Майка Помпео.

«Соединенные Штаты призывают Китайскую Народную Республику немедленно прекратить кампанию репрессий в Синьцзяне, освободить всех безосновательно задержанных и прекратить попытки принуждения членов китайских мусульманских меньшинств, проживающих за рубежом, вернуться в Китай, где их ждет неопределенная судьба»,— заявил господин Помпео (цитата по CNBC).

Он уточнил, что ограничения также коснутся членов семей тех, кто попал под визовые ограничения. Кто именно оказался в «черном списке», Вашингтон не раскрыл.

Ранее Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список, которые, по мнению американских властей, нарушают права религиозных меньшинств в КНР.

Напомним, в июле 2019 года в попытке защитить свою политику в регионе китайские власти выпустили новую «Белую книгу» о СУАР, где утверждается, что ислам — чужеродная для местных жителей религия, а на территории региона действуют террористические группы. В ООН полагают, что китайская политика в СУАР осуществляется в нарушение прав человека, где насильно удерживается в «лагерях перевоспитания» более 1 млн мусульман.

О политике Китая в автономном районе — в материале “Ъ” «Историю уйгуров переписали набело».