США ввели санкции против 28 китайских организаций из-за притеснения уйгуров

Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список. По мнению американских властей, эти организации нарушают права религиозных меньшинств в КНР.

«Эти организации вовлечены в нарушение прав человека, которое проводит Китай против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР)»,— говорится в распространенном ведомством документе и опубликованном в электронной базе Федерального реестра США. Введенные ограничения коснуться экспорта товаров компаний и предусматривают возможность отказа в лицензировании поставок.

Напомним, в июле 2019 года, в попытке защитить свою политику в регионе, китайские власти выпустили новую «Белую книгу» о СУАР, где утверждается, что ислам — чужеродная для местных жителей религия, а на территории региона действуют террористические группы. В ООН полагают, что китайская политика в СУАР осуществляется в нарушение прав человека, где насильно удерживаются в «лагерях перевоспитания» более одного млн мусульман.

О политике Китая в автономном районе — в материале “Ъ” «Историю уйгуров переписали набело».