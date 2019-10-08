Лидерам России предъявят горизонты науки

Конкурс «Лидеры России» объявил дополнительный набор участников по направлениям здравоохранения, науки и экономики. Главный куратор конкурса в администрации президента Сергей Кириенко признал, что в медицине и науке есть колоссальный запрос на кадры и проблемы с назначением на высокие должности. Руководитель конкурса Алексей Комиссаров сообщил “Ъ”, что запрос на эти специализации сформировали заказчики из министерств и корпораций, которые через «Лидеров России» пытаются найти себе сотрудников.

Презентация третьего сезона «Лидеров России» прошла на 58-м этаже башни «Империя» в Москва-Сити. Поддержать проект приехал первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Он не упустил случая напомнить о популярности конкурса, созданного им «по решению президента»: за неполные полтора дня после объявления регистрации свыше 46,5 тыс. человек подали заявки на участие.

Отбор, по словам господина Кириенко, будет становиться лишь жестче, потому что в конкурсе пытаются участвовать и «нечистоплотные управленцы», которых приходится отбраковывать, так как «морально-этические качества не менее важны, чем профессиональные».

Однако нововведения конкурса направлены на проверку именно профессиональных, узкоспециальных навыков. Участники теперь могут в дополнение к основному конкурсу подавать заявки на один из трех предложенных организаторами треков: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Это сделано под новые назначения, речь не идет лишь об инвестициях в развитие, как было раньше, пояснил господин Кириенко, таким образом признав кризис с управленцами в этих отраслях. Он отметил, что в медицине и науке есть колоссальный запрос на кадры, реальная потребность касается назначений на высокие должности в министерствах и другие «первые посты». Это подтвердила и вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, медицинская отрасль испытывает нужду во врачах-организаторах, а науке «чуть меньше», но тоже нужны именно управленцы.

Руководитель конкурса Алексей Комиссаров объяснил “Ъ”, что, выбирая специализации, организаторы «Лидеров России» ориентировались прежде всего на пожелания заказчиков из министерств и корпораций, которые будут приглашать лучших участников к себе на работу. «Мы смотрели как на то, насколько значимы для страны эти сферы, так и на активную позицию наставника, заказчика трека, его понимание, как оценивать профессиональные и управленческие навыки, его готовность предлагать победителям конкретные управленческие позиции. Весной подведем итоги этого эксперимента и примем решение о добавлении новых специализаций»,— отметил он.

В Минздраве РФ на запрос “Ъ” отметили, что «речь не идет о кризисе в отрасли, но потребность в стратегически мыслящих управленцах есть всегда»: «Они в самой отрасли и вырастают, но чтобы находить их, нужно использовать дополнительные механизмы, одним из которых является конкурс "Лидеры России", поэтому здесь все очень последовательно».

В здравоохранении и образовании действительно есть потребность в отраслевых менеджерах, «когда человек хорошо знает свою сферу, умеет собирать команду и при этом обладает лидерскими качествами», подтвердила “Ъ” проректор ВШЭ Валерия Касамара. Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев в разговоре с “Ъ” отметил, что кризис управления особенно остро ощущается в регионах, откуда наблюдается «утечка мозгов» в крупные города — в Москву и Санкт-Петербург. И для решения этой проблемы, на его взгляд, нужны нетрадиционные подходы.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев отметил, что здравоохранение, наука и экономика являются приоритетными и одновременно проблемными отраслями развития страны. «Там необходимо обновление кадров, однако здесь нужны компетенции не руководителей широкого профиля, а специалистов, разбирающихся в проблематике каждого из этих направлений. Нужны люди, способные обеспечить экономический рост и развитие новых секторов»,— подчеркнул он. «Отбирать новых лидеров можно только в реальной публичной борьбе, а не в стерильно кабинетных конкурсах,— считает политолог Александр Кынев.— Никакие конкурсы не заменят реальной политики, так же как симуляция полета не заменит реальный опыт у летчика».

На вопрос “Ъ” о том, собираются ли среди «Лидеров России» искать потенциальных участников думской избирательной кампании 2021 года, Сергей Кириенко ответил уклончиво: «Были такие идеи. Посмотрим. Пока моя точка зрения заключается в том, что политическое лидерство должно проявляться в процессе реальной политической деятельности». По его словам, в области здравоохранения и науки открытой процедуры назначения на руководящие должности часто не хватает, а вот в политике она, по его мнению, есть.

Ангелина Галанина, Андрей Винокуров, Никита Прокшин