Дальневосточные верфи проплыли мимо бюджета

Амурский и Хабаровский судостроительные заводы, входящие в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), остались без денег на докапитализацию. Минфин отказался включать необходимые на это 8,6 млрд руб. в проект бюджета. В Минпромторге рассчитывают, что предприятия удержатся на плаву за счет заказов на строительство краболовов, хотя в отрасли отмечают, что этого недостаточно. Параллельно обсуждается возможность выдачи судовладельцам субсидии на возмещение до 20% капитальных затрат на строительство рыбопромысловых судов на дальневосточных верфях.

При формировании закона о бюджете Минфин отклонил предложение Минпромторга о выделении 8,6 млрд руб. на оздоровление Амурского и Хабаровского судостроительных заводов (АСЗ и ХСЗ), входящих в ОСК, рассказал 7 октября в Госдуме заместитель главы департамента судостроительной промышленной и морской техники Минпромторга Алексей Исачкин. Министерство предлагало выделить в 2020 году из бюджета 7,1 млрд руб. на АСЗ и еще 1,5 млрд руб. на ХСЗ (см. “Ъ” от 12 августа).

Докапитализация дальневосточных верфей обсуждается не первый год. Проблемы заводов, отмечал Минпромторг,— накопленные убытки, возникшие еще до вхождения в ОСК, высокие накладные расходы и низкорентабельная загрузка. Глава ОСК Алексей Рахманов, комментируя ситуацию на Дальнем Востоке 7 октября, отметил, что ряд предприятий корпорации находятся в регионах, приравненных к Крайнему Северу, и платежи по трудовому законодательству у них достигают 900 млн руб. в год, что осложняет конкуренцию с верфями Северо-Запада.

В Минпромторге “Ъ” пояснили, что одной из альтернативных мер поддержи АСЗ и ХСЗ является возможность строительства судов для добычи крабов по инвестквотам в рамках стартовавших аукционов. Их победители должны будут построить 41 судно, в том числе 31 — для Дальневосточного бассейна, по ним заказ приоритетно должен быть размещен в регионе. Также Минпромторг с другими ведомствами и ОСК «проводит работу по снижению кредитной нагрузки организаций».

В ОСК “Ъ” сообщили, что дальневосточные верфи находятся в тяжелом финансовом положении. Предприятиям необходимо продолжение реконструкции: на АСЗ нужно восстанавливать гидротехнические сооружения, устройства для спуска и вывода судов, построить новый док и обновить сдаточную базу во Владивостоке, а на ХСЗ — модернизировать спусковые устройства. Недостаточная загруженность и низкая рентабельность заказов не дают возможность верфям работать в безубыточном режиме, а условия хозяйствования не позволяют на равных конкурировать с верфями, расположенными в других регионах, говорят в ОСК. Для решения этой проблемы, помимо докапитализации, «необходимо на законодательном уровне закрепить за предприятиями предоставление субсидии от предлагаемой ими цены контракта в размере 15–20%», заключили в ОСК. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что прямое бюджетное финансирование АСЗ и ХСЗ было очевидно неоптимальным решением, но оставить заводы без адресной поддержки очень рискованно, так как это ставит под вопрос выполнение текущих заказов.

Алексей Исачкин также в своем выступлении рассказал о новом механизме субсидирования строительства краболовов на Дальнем Востоке, о котором ранее упомянул вице-премьер Юрий Трутнев, оценивая объем возможной бюджетной поддержки в 10 млрд руб. (см. “Ъ” от 2 октября). По словам господина Исачкина, предлагается предоставить судовладельцам субсидии на возмещение до 20% капзатрат на строительство рыбопромысловых судов на дальневосточных верфях. Сейчас проводятся подготовительные мероприятия для обоснования целесообразности этой меры, уточнили в Минпромторге.

Состояние верфей на Дальнем Востоке и их возможности по исполнению заказов вызывают опасения у рыбопромысловой отрасли. Летом Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) предложила выделить 20 млрд руб. на модернизацию верфей Приморского и Хабаровского краев (см. “Ъ” от 6 августа). Без господдержки за счет одних только «краболовных» заказов вытащить их из упадка невозможно, отмечали в ВАРПЭ. В Минпромторге “Ъ” пояснили, что в действующих госпрограммах мероприятия по модернизации верфей предусмотрены только в отношении предприятий ОПК, другие вправе воспользоваться льготными условиями программы Фонда развития промышленности. Минпромторг направлял запросы на предприятия ДФО по вопросам запланированной модернизации, пояснили в министерстве, но, «судя по полученной информации, проектно-сметной документации на проведение необходимых работ у верфей нет».

Анастасия Веденеева