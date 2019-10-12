Африканский мирный Нобель

Нобелевская премия мира второй год подряд уходит на африканский континент. Если в прошлом году одним из двух ее лауреатов стал хирург из Демократической Республики Конго, то теперь награду вручили за урегулирование затянувшегося на десятилетия кровавого межгосударственного конфликта в районе Африканского Рога. Лауреатом премии стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, год назад подписавший мирный договор с соседней Эритреей. Как стало известно “Ъ”, в октябре он посетит Россию и примет участие в саммите Россия—Африка в Сочи.

Имя нового лауреата Нобелевской премии мира объявила в пятницу на торжественной церемонии в Осло председатель норвежского Нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен. По ее словам, Абий Ахмед Али удостоен премии «за его усилия по достижению мира и международному сотрудничеству, особенно за его решительную инициативу по урегулированию приграничного конфликта с соседней Эритреей».

Похвалы удостоились и внутриполитические успехи премьера Абия. «За первые сто дней пребывания в должности премьер-министра он отменил чрезвычайное положение в стране, даровал амнистию тысячам политзаключенных, прекратил цензуру СМИ, легализовал политическую оппозицию,— продолжала она перечислять достижения эфиопского премьера.— Значительно повысил значение женщин в политической и общественной жизни страны». Но перед Эфиопией стоит еще много вызовов. «Многие проблемы остаются нерешенными — этнический конфликт продолжает обостряться, тревожные свидетельства чему мы видели в течение последних недель»,— продолжила госпожа Райсс-Андерсен. Она признала, что кто-то может счесть присуждение премии преждевременным, но Нобелевский комитет, по ее словам, полагает, что усилия премьера Абия должны быть поощрены.

В этом году номинантами Нобелевской премии мира были 219 человек и 85 организаций. Выдвигать кандидатов могут члены парламентов и правительств всех стран, члены международных судов, ректоры университетов, профессора социальных наук, другие лауреаты и члены советов организаций—лауреатов премии, а также члены норвежского Нобелевского комитета. Согласно традициям комитета, информация о номинантах должна храниться в секрете 50 лет, но это никак не мешает журналистам всего мира узнавать имена кандидатов. Так, в этом году среди возможных лауреатов премии упоминали, например, президента США Дональда Трампа (его выдвинул премьер Японии Синдзо Абэ) и молодого активиста из Гонконга Натану Лау. Не в первый раз на премию претендовал бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден. Букмекерские компании называли одним из наиболее вероятных кандидатов 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг.

Первому эфиопскому лауреату премии 43 года. Пост премьер-министра он занял в апреле 2018-го. Параллельно с объявлением на родине демократических реформ он занялся урегулированием длившегося десятилетиями пограничного конфликта с Эритреей. Признав за соседней страной право на спорные территории, премьер в июле 2018 года посетил Эритрею и объявил об окончании войны, а в сентябре две страны подписали мирный договор. «Премьер-министр сделал возможным заключение мирного договора,— говорит директор Стокгольмского института исследования проблем мира Дэн Смит.— Но его вклад не ограничивается урегулированием конфликта. Стремление сделать весь регион Африканского Рога безопаснее также достойно восхищения и внимания. Сейчас главный вызов Абия Ахмеда — это внутренние проблемы Эфиопии. Более 3 млн жителей страны были вынуждены покинуть свои дома, и Эфиопия нуждается в политических реформах и открытости».

«Премьер заслужил эту премию, потому что есть реальные результаты,— уверен президент Союза африканских диаспор в РФ и эфиопской общины в Москве, профессор РУДН Зенебе Кинфу Тафессе.— Несмотря на свою молодость, он смог за короткое время многое изменить, завершить войну, конфликт, который тлел более 40 лет. Это главное его достижение. Кроме того, он прикладывает усилия по урегулированию конфликта в Судане и в районе Африканского Рога и Восточной Африки».

Что касается внутренней политики, в беседе с “Ъ” эксперт перечисляет четыре основных достижения лауреата.

Во-первых, освобождение «всех политических заключенных, в том числе журналистов», и возвращение в страну политической оппозиции, до сих пор, как это часто бывает в Африке, проживавшей в основном за рубежом.

Во-вторых, возвращение из-за рубежа десятков тысяч соотечественников — беженцев и эмигрантов.

В-третьих, введение квот для госструктур, согласно которому женщины должны составлять в них половину служащих. Женщины, в том числе вернувшиеся из-за рубежа специалисты, заняли несколько ключевых постов в правительстве. Пост президента впервые в истории страны также заняла женщина.

В-четвертых, премьер уделяет внимание окружающей среде и инициировал кампанию «Зеленое наследие» по восстановлению лесных массивов. Этим летом в рамках кампании был установлен мировой рекорд, когда за 12 часов посадили более 353 млн деревьев.

«Другой вопрос — насколько устойчивы эти результаты. Есть сомнения, что мир в регионе продлится долго. На грани военного конфликта отношения между Эфиопией и Египтом, так что этот праздник хотя и заслуженный, но ненадолго»,— говорит профессор Кинфу.

С тем, что говорить о радикальных изменениях в какой-то части Африки и об урегулировании на африканском континенте пока рано, согласен и старший научный сотрудник Центра африканских исследований Института всеобщей истории РАН Николай Щербаков. «По сравнению с Гретой Тунберг или другими одиозными, спорными кандидатурами выбор в пользу премьер-министра Эфиопии выглядит компромиссным и объяснимым»,— пояснил он “Ъ”. «В то же время премьер Эфиопии действительно сумел достойно и прозрачно выиграть выборы, делает выбор в пользу диалога с соседями, прикладывает усилия по урегулированию водного кризиса с Египтом и Суданом. И тут награждение его, пусть даже авансом, оправданно, потому что он показывает, как сложные африканские конфликты могут быть если не разрешены, то управляемы»,— отмечает эксперт. В том же духе высказался и сам Абий Ахмед Али:

«Я очень тронут этой наградой. Это — награда, присужденная всей Африке, всей Эфиопии. Я надеюсь, что эта награда будет позитивно принята другими африканскими лидерами и подтолкнет их к работе над мирными процессами на нашем континенте».

Познакомиться ближе с новым лауреатом премии мира в России смогут уже в конце октября. Как сообщили “Ъ” в посольстве Эфиопии в России, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али примет участие в саммите Россия—Африка, который пройдет 23–24 октября в Сочи. Эту информацию “Ъ” также подтвердили в посольстве России в Эфиопии.

Галина Дудина, Андрей Федотов