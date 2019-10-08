«Может, в перспективе дойдет и до более глубоких преобразований»

Правительство решило повысить эффективность — так Максим Орешкин объяснил переезд трех министерств из центра столицы в «Москва-Сити». По словам главы Минэкономразвития, сотрудники его ведомства, а также Минпромторга и Минкомсвязи выйдут на работу на новом месте в конце марта - начале апреля 2020 года. Освободившиеся помещения предполагается выставить на торги. На первом этапе переезжают центральные аппараты ведомств — это более 5 тыс. сотрудников. Они разместятся в 42-этажном офисном здании комплекса «IQ квартал» в «Москва-Сити». Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает перемещение чиновников весьма прогрессивным явлением.

В Москве назревает если не великое, то глобальное переселение. Нет, не народов — чиновников. Кстати говоря, и депутатов тоже: Дума закрывается на ремонт, народные избранники переезжают в соседнее историческое здание Дома союзов. Им не всем это нравится, поэтому вновь возникли разговоры об «умном» парламентском центре. Хотя это пока только разговоры. А сотрудники трех министерств — Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи — отправляются в новые ультрасовременные офисы в «Москва-Сити». Как пояснил министр экономического развития Максим Орешкин, «мы из старого, неэффективного здания переезжаем в новое, сокращая площадь и повышая эффективность». В частности, смежным ведомствам будет проще коммуницировать между собой, а современные технологии повысят эффективность принятия решений.

Событие само по себе беспрецедентное. Это тянет на сенсацию и даже имеет символическое значение. Наш огромный бюрократический аппарат с его документооборотом, бумажками, интригами и согласованиями зашевелился и куда-то поехал, причем не просто куда-то, а в новое современное здание в «Москва-Сити». Подвинуть чиновника в принципе очень сложно — это же не просто переезд — мы же знаем подноготную. Когда такое происходит, есть прекрасный повод кого-то потерять по дороге. Нет кабинета — нет управленца. О сокращениях в министерствах и ведомствах говорится с заметной периодичностью, а число чиновников лишь растет.

Кроме того, это серьезно разгружает центр столицы. Собственно, «Москва-Сити» для этого и создавалась, чтобы взять и собрать всю деловую активность в одном месте, а сердце города оставить туристам и местным жителям, которые, наверное, там еще остались. Также нелишне напомнить, что во времена президентства Дмитрия Медведева в 2010 году был проект под названием «Новая Москва». Среди прочего, именно туда в добровольно-принудительном порядке предполагалось переселить российских чиновников, а также депутатов. План вызвал жесткое неприятие со стороны последних. В Новую Москву, то есть за МКАД, слуги народа ехать категорически не желали. В итоге они победили — сумели все это торпедировать.

Где и как будет заседать Госдума во время ремонта основного здания Читать далее

Есть главная заповедь отечественного бюрократа — быть рядом с высшей властью, видеть свет в окне начальника. Если от этого всего отдаляться, это плохо, это фактически опала. И вот по прошествии без малого десяти лет министерства все-таки тронулись в путь. Недалеко, но, тем не менее, на приличное расстояние от Кремля. Если в итоге дело выгорит, это будет безусловным реформаторским успехом. Потому что на протяжении последних 20 лет административные реформы категорически не удавались. И вот по-своему оптимизация.

Сейчас такое время, что даже переезд — уже реформа.

Все же с малого начинается, может, в перспективе дойдет и до более глубоких преобразований.