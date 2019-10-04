Депутаты готовятся к переходу Где и как будет заседать Госдума во время ремонта основного здания

Депутатов Госдумы переселяют в Дом союзов. Президент Владимир Путин распорядился временно разместить парламентариев в соседнем здании. В последнее время депутаты неоднократно жаловались на проблемы с вентиляцией в зале пленарных заседаний, кроме того, помещение подтапливало во время сильных дождей. В какую сумму обойдется переезд депутатов и ремонт здания Госдумы? И что думают об этом сами парламентарии? Выяснял Александр Рассохин.

Июль 2017 года, на пленарном заседании депутаты обсуждают законопроект о дальневосточном гектаре, выступает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая… И неожиданно сверху прямо на кресла парламентариев начинает течь вода.

История ярко продемонстрировала: к состоянию здания Госдумы есть вопросы. Кроме того, депутаты жаловались на вентиляцию. Порой даже трудно дышать, признавались некоторые из них в разговоре с “Ъ FM”.

Переезд назрел. Правда, далеко уезжать не придется — в качестве временного прибежища выбрано соседнее здание — Дом союзов. Когда-то там прощались с Лениным и Сталиным, последние десятилетия проходили концерты, праздничные церемонии, съезды и конференции. Теперь, как планируется — заседания нижней палаты парламента. Проходить они будут в одном из самых торжественных парадных залов столицы — колонном, рассчитанном почти на 1300 человек.

Но некоторые депутаты озабочены техническими вопросами. Например, что будет с электронным голосованием — сохранится ли оно? Или придется голосовать по старинке, поднимая карточки?

Впрочем, депутат от фракции «Справедливая Россия» Елена Драпеко не разделяет опасения некоторых коллег: «Я думаю, что зал приспособят, скорее всего. Поставят там наши столы с компьютерами. Там же пол ровный, сцена есть. На сцену взгромоздят президиум. Придется потерпеть. Но только чтобы за шиворот не лило. Я не знаю, как там с вентиляцией, все-таки 450 человек в зале — это довольно много. Но концерты как-то выдерживают. Но мы сидим и дольше — шесть часов».

По информации “Ъ ”, на ремонт здания Госдумы будет выделено почти 3,5 млрд рублей. Ожидалось, что реконструкция начнется этим летом. Однако под зданием нашли пустоты и работы остановили. Только после проведения дополнительных исследований реконструкция возобновится, рассказал “Ъ FM” первый заместитель руководителя аппарата Госдумы Игорь Дивейкин: «Катастрофически не хватает площадей, залов. Проходит большое количество круглых столов, слушаний, форумов, фракционных мероприятий, комитетов, общих думских мероприятия. Для нас это большое подспорье. Скорее всего, с 1 ноября здание поступит в наше распоряжение».

Пока не ясно, когда состоится переезд и на какой срок. Определенно можно сказать одно: первое время пленарные заседания будут проводиться все же в старом здании, пояснил Игорь Дивейкин: «После проведения противоаварийных работ, как только будет восстановлена процедура реконструкции зала, в том числе мы рассматриваем эту площадку как дубль во время проведения мероприятий».

При этом еще в 2000-х обсуждался проект парламентского центра — предлагалось перенести здания Госдумы и Совфеда в Мневники. Но в прошлом году от идеи все же решили отказаться, с сожалением вспоминает председатель комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев. Он уверен, что депутаты не должны заседать в центре столицы:

«Там должна быть гостиница, музей — все что угодно, но не российский парламент. Сотни автомобилей приезжают в Думу — пробки от этого. Будем работать в Доме союзов, куда деваться?» — заявил Дегтярев.

Впрочем, большинство депутатов, с которыми пообщался “Ъ FM” называют Дом союзов самым оптимальным вариантом для переезда. Кроме того, в колонном зале отличная акустика, что может быть весомым аргументом для особенно громогласных ораторов среди законодателей.

О реконструкции основного здания Госдумы спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в ноябре 2017 года. Стоимость, сроки и объем проекта неоднократно менялись. В итоге первоначально запланированные затраты на проект выросли в пять раз, а сроки реализации, как минимум, вдвое.

По информации СМИ, один месяц аренды Дома союзов может обходиться федеральному бюджету в 32 млн руб. Министерство финансов предусмотрело на эти цели около 389 млн руб. в 2020 году, и около 388 млн руб. — в 2021-м.