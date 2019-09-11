Легкорастущая нефть

Стоимость североморской нефти Brent 10 сентября впервые с середины июля поднялась выше $65 за баррель. Активная игра на повышение продолжается в расчете на возобновление переговоров между США и Китаем, а также на фоне снижения запасов нефти и буровой активности в США. При сохранении благоприятного новостного фона цены на нефть могут подняться к концу сентября выше уровня $70 за баррель, считают аналитики.

После двухмесячного перерыва стоимость нефти Brent поднялась выше уровня $65 за баррель. По данным агентства Reuters, цена североморской нефти 10 сентября на спот-рынке поднималась до $65,81 за баррель — максимального значения с 16 июля. Это на 1,5% выше значений закрытия понедельника. Полуторамесячный максимум обновила цена российской Urals, которая достигала $64,61 за баррель. Стремительный рост цен продолжается четвертый день подряд, за это время различные сорта европейской нефти подорожали на 12–13%.

Возвращению к локальным максимумам способствовало общее восстановление аппетита инвесторов к риску.

За последние четыре дня ведущие мировые индексы выросли на 1–3,6%, валюты развивающихся стран подорожали на 0,5–1,6%. На торгах Московской биржи курс доллара во вторник опустился до отметки 65,26 руб./$, потеряв за четыре дня почти 1 руб. Этому способствовали сообщения о том, что Китай и США готовы возобновить торговые переговоры. В минувший четверг министерство коммерции Китая заявило, что новый раунд торговых переговоров пройдет в Вашингтоне в начале октября. «Хотя компромисс еще не найден, участников рынка уже радует то, что после недавнего взаимного повышения пошлин стороны все-таки вновь готовы сесть за стол переговоров»,— отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин. По словам стратега Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаила Шейбе, поддержку рискованным активам в сентябре оказали еще и оптимистичные макроэкономические данные из Китая и США, вероятность отсрочки «Брексита» до следующего года, мягкая позиция главы ФРС и ожидания снижения ключевой ставки в США в сентябре.

Для игры на повышение были и другие поводы. За последние три месяца запасы нефти в США снизились на 62 млн баррелей, до 423 млн баррелей, что ниже средних показателей для этого периода времени. На текущей неделе аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают сокращения запасов еще на 2,8 млн баррелей. Василия Карпунин обращает внимание и на снижение буровой активности в США. Компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе снизилось на 11 единиц, до 789 установок. С начала года число установок уменьшилось на 96 единиц.

По оценкам Михаила Шейбе, до конца сентября стоимость нефти Brent может подняться выше уровня $70 за баррель. «Текущий рост цен не представляется устойчивым в долгосрочной перспективе в отсутствие явного прогресса торговых споров между США и Китаем (и без соответствующего снижения импортных пошлин) на фоне приближения "слабого" сезона с точки зрения спроса на нефть, обусловленного осенними сезонно-профилактическими работами на НПЗ. В первой половине четвертого квартала цены на нефть, вероятно, начнут корректироваться»,— считает господин Шейбе.

Виталий Гайдаев