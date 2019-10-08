Научные суда уйдут под воду

ЦКБ «Лазурит», близкое к «Роснефти» и занимавшееся проектированием подлодок, разработает проект двух научно-исследовательских судов стоимостью 28 млрд руб. По данным “Ъ”, итогами тендера недовольны в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), чье ЦМКБ «Алмаз» стало вторым, и могут пожаловаться в ФАС. Собеседники “Ъ” в отрасли и эксперты считают, что победа «Лазурита» позволит получить заказ на строительство судов верфи «Звезда», управляемой консорциумом с участием той же «Роснефти».

Близкое к «Роснефти» ЦКБ «Лазурит» стало победителем конкурса на проектирование научно-исследовательских судов (НИС), строительство которых оценивается в 28 млрд руб., протокол опубликован на портале госзакупок. Ранее, как сообщал “Ъ”, конкурс был приостановлен из-за жалоб двух проектантов в ФАС на работу электронной торговой площадки (см. “Ъ” от 9 и 10 сентября).

Как следует из документов, помимо «Лазурита», участниками закупки значатся входящий в Объединенную судостроительную корпорацию ЦМКБ «Алмаз», «Пелла» Герберта Цатурова, «ХС Морское проектирование» («Хотча»; по Kartoteka.ru, подконтрольна Алексею Зубкову) и частный «Спецсудопроект». По итоговому рейтингу заявок «Лазурит» получил 67,06 балла, второе место у «Алмаза» (56,4 балла). При максимальной цене контракта 557 млн руб. меньше всех предложил «Алмаз» — 418 млн руб., чуть больше — «Лазурит» (419 млн руб.).

В финальной формуле подсчета баллов придается небольшое значение ценовому предложению (максимум — 20 баллов из 100 возможных). Опыт строительства и квалификация персонала давали до 40 баллов, еще до 40 баллов можно было получить за соответствие заявки пяти специальным критериям, в их числе наличие дополнительных чертежей общего расположения судна и данных о его основных характеристиках, а также обещание верфи построить два НИС до 2024 года. Именно по этому показателю «Лазурит» получил максимальное число баллов, что позволило ему стать победителем конкурса.

По словам источников “Ъ” в отрасли, в ОСК возмущены итогами тендера и рассматривают возможность подачи жалобы в ФАС. В ОСК “Ъ” сообщили, что корпорация проанализирует результаты конкурса и по итогам будет принимать решение о дальнейших действиях. Собеседники “Ъ” на рынке отмечают, что у «Лазурита» нет ни опыта, ни квалификации в строительстве НИС, добавляя, впрочем, что ни у одного из российских проектантов нет подобных реализованных проектов.

«Алмаз» специализируется на проектах скоростных катеров, боевых надводных кораблей, десантных кораблей на воздушной подушке, кораблей противоминной обороны, кораблей и судов специального назначения, в том числе плавучих доков. Также ЦКБ проектировало океанографическое исследовательское судно для Минобороны, которое сейчас строится на прибалтийском «Янтаре». ЦКБ «Лазурит» исходно специализировалось на проектно-конструкторских и производственных работах по подводным лодкам и, в частности, проектировало титановые подлодки проектов 945 «Барракуда» и 945А «Кондор», а также глубоководный спасательный комплекс «Бестер». По данным Kartoteka.ru, завод подконтролен физлицам. На сайте ЦКБ говорится, что оно выступает единственным поставщиком для дальневосточного судостроительного кластера «Роснефти».

Судя по тому, что «Лазурит» получил такие высокие баллы, можно предположить, что он вышел с уже готовым концептуальным проектом, говорят источники “Ъ”. Они предполагают, что им может быть проект голландской Damen, которая ранее вела переговоры с предполагаемым будущим эксплуатантом судов — Институтом океанологии РАН имени Ширшова. В рамках дальневосточной «Звезды» у «Роснефти» с Damen есть СП, добавляют собеседники “Ъ”. При этом источники “Ъ” уверены, что если конкурс на проектирование выиграл «Лазурит», то и контракт на строительство получит «Звезда», которая начала проявлять интерес к этому заказу весной (см. “Ъ” от 22 апреля). В «Роснефти» на запрос “Ъ” не ответили.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что победа ЦКБ «Лазурит» в конкурсе практически гарантирует «Звезде» получение контракта на строительство судов. Он также полагает, что, хотя критерии определения победителя конкурса выглядят не вполне прозрачными, ОСК будет сложно оспорить его результаты.

Анастасия Веденеева