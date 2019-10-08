Кандидат в мастера «Спартака»

Новым главным тренером оказавшегося в кризисе «Спартака», скорее всего, станет Доменико Тедеско. Это назначение может возглавить рейтинг самых интригующих и рискованных в московском футбольном клубе за минувшие полтора десятилетия. У Тедеско очень короткая и при этом очень противоречивая карьера. На элитном уровне специалист, которому всего 34 года, отработал два неполных сезона, тренируя «Шальке». В первом из них он завоевал с клубом серебро немецкого чемпионата, заставив говорить о себе как о тренере с колоссальным потенциалом, «революционере» в области тактики и мотивации. Во втором потерпел сокрушительный провал и после серии неудач был отправлен в отставку, за которой не последовало вала предложений от команд высокого уровня.

О том, что «Спартак» близок к подписанию контракта с немецким тренером итальянского происхождения Доменико Тедеско, сообщили издания Bild и «Спорт-Экспресс», который даже привел основные параметры соглашения с московским клубом: его срок, по данным издания, составит два года и девять месяцев, а зарплата Тедеско — €1,5 млн за сезон. В «Спартаке» отказались подтвердить “Ъ” эту информацию. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией в клубе, оценил вероятность того, что его возглавит Доменико Тедеско, как «чрезвычайно высокую», правда, добавив, что «назначение состоится все-таки не сегодня-завтра».

Пост наставника «Спартака» оказался вакантным неделю назад — после отставки работавшего с командой с ноября 2018 года Олега Кононова. При нем в начале текущего сезона команда, которая провела масштабную по российским меркам летнюю трансферную кампанию, потратив на новичков более €40 млн, очутилась в состоянии, очень похожем на кризисное. «Спартак», успевший еще в августе вылететь из еврокубков, уступив в квалификации к Лиге Европы португальской «Браге», расстался с Кононовым после четырех подряд поражений в чемпионате страны. Пятое — в воскресенье от «Краснодара» со счетом 1:2 в рамках 12-го тура — он потерпел уже с временно исполняющим тренерские обязанности Сергеем Кузнецовым. И оно опустило входивший в число фаворитов первенства клуб на 12-е место в турнирной таблице, то есть на то, что располагается вплотную к зоне стыковых матчей за право остаться в премьер-лиге.

Иностранцы во главе «Спартака» Читать далее

В самом решении спартаковского руководства поменять главного тренера именно сейчас, в разгар чемпионата, нет ничего удивительного или, скажем так, не соответствующего его стилистике. С 2003 года, с того момента, как его основным владельцем стал считаться вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун, «Спартак» отличался нетерпеливостью в отношении своих наставников. В общей сложности, если считать тех, кто, как и Сергей Кузнецов, трудился в статусе исполняющего обязанности, их за эти полтора десятилетия прошло через клуб более полутора десятков. Почти половина были иностранцами — явного неприятия зарубежных специалистов «Спартак» никогда не демонстрировал. Зато демонстрировал повышенную, даже по собственным меркам, требовательность к ним. Только двум тренерам-легионерам удалось задержаться в нем больше чем на сезон. Первым — еще в середине прошлого десятилетия — был латвиец Александр Старков, вторым — предшественник Кононова Массимо Каррера. Итальянца от отставки не спасло даже то обстоятельство, что это он в 2017 году принес «Спартаку» первый после 16-летнего перерыва чемпионский титул. Пребывание в клубе остальных иностранных тренеров — итальянца Невио Скалы, датчанина Микаэля Лаудрупа, испанца Унаи Эмери, швейцарца Мурата Якина — получилось еще менее продолжительным, сведясь, по сути, к нескольким месяцам.

Приглашение некоторых из них воспринималось как довольно смелый и неоднозначный ход — из-за сравнительной молодости и неопытности тренера. Но назначение Доменико Тедеско, кажется, должно возглавить рейтинг наиболее интригующих и рискованных в свежей истории «Спартака».

По стандартам российского футбола он не просто молод, а юн.

А послужной список Доменико Тедеско куда короче, чем у любого иностранца, кому доводилось тренировать «Спартак». Причем это жутко противоречивый послужной список.

Примерно полтора года назад Доменико Тедеско было принято сравнивать с такими фронтменами тренерского корпуса, как Жозе Моуринью и Андре Виллаш-Боаш. Он тоже не играл в футбол на серьезном уровне и тоже, несмотря на такой пробел, стремительно взлетел наверх в профессии, требующей умения игроками управлять. Поработав с юношескими и молодежными командами в Германии, Тедеско в 2017 году очутился в клубе второго по рангу немецкого дивизиона «Эрцгебирге Ауэ», который при нем резко добавил и спасся от казавшегося почти неминуемым вылета. После этого на него вдруг обратил внимание один из германских топ-клубов «Шальке». С ним Доменико Тедеско подписал контракт в июне 2017 года, а вскоре вошел в число хедлайнеров бундеслиги.

Позапрошлый сезон действительно стал прорывным для «Шальке». Команда, которая закончила то первенство, что предшествовало появлению Тедеско, в серединке таблицы, которая продала двух, как считалось, во многом определявших игру матерых игроков — Бенедикта Хёведеса и Класа-Яна Хюнтелара — и особенно не стремилась потери компенсировать, неожиданно преобразилась. Дебютный для Доменико Тедеско чемпионат в элите вылился в серебро и повышенное внимание со стороны прессы. Немецкие медиаресурсы публиковали скриншоты моментов из матчей «Шальке», иллюстрирующие исключительную плотность игры команды в середине поля и его прессинга, препарировали любимую тактическую схему Тедеско, в которой акцент делается на скорости ее трансформации при переходе от атаки к обороне и на постоянной насыщенности центрального сегмента. А также с удовольствием публиковали интервью с футболистами и представителями менеджмента клуба, посвященные наставнику-сенсации. Ветеран Налду называл Тедеско человеком «с божественным даром убеждения» и «блестящим пониманием футбола». А председатель правления клуба Клеменс Тённиес убеждал Kicker, что тренер-полиглот, владеющий помимо немецкого и итальянского еще английским, испанским и французским языками, «на сто процентов подходит» «Шальке».

Продолжение истории было, однако, отнюдь не идиллическим. В следующем сезоне «Шальке» уже совсем не напоминал ту команду, которую в чемпионате сумела обскакать только великая «Бавария». Плотность и острота из ее игры куда-то исчезли, гибкая схема 3–5–2 перестала пугать соперников, а очки клубу теперь давались с жутким скрипом. Более или менее светлым пятном в этом смысле был разве что групповой этап Лиги чемпионов, который «Шальке» преодолел в том числе благодаря тому, что дважды со счетом 1:0 одолел «Локомотив».

Уволен недавний герой бундеслиги был в марте. К тому времени состояние «Шальке» напоминало сегодняшнее спартаковское. Футбол изобиловал ляпами, осечка следовала за осечкой, а положение в чемпионате в конце концов стало катастрофическим: 14-е место — это рядышком с зоной вылета. Роль последней капли исполнило выступление «Шальке» в стартовом раунде play-off Лиги чемпионов. В нем он встречался с «Манчестер Сити» и в гостевом матче умудрился проиграть английской команде с унизительным счетом 0:7. Через пару дней «Шальке» обнародовал заявление своего спортивного директора Йохена Шнайдера. Он признал, что решение об отставке Тедеско было «непростым», но дал понять, что не принять его было невозможно из-за «негативного» вектора развития клуба. За прошедшие с того момента до пика спартаковского кризиса полгода с небольшим Доменико Тедеско в качестве предмета интереса со стороны «больших» команд не фигурировал.

Алексей Доспехов