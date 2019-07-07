Смольный ожидает сохранения уровня доходов от аренды городского имущества

В текущем году Комитет имущественных отношений (КИО) Смольного планирует выйти на показатели прошлого года по доходам, полученным от сдачи в аренду городского имущества. Так, в 2018 году город заработал на аренде около 13,6 млрд рублей — это более половины консолидированного бюджета Петербурга от использования и реализации принадлежащих городу земельных участков и объектов нежилого фонда. В ближайшие месяцы наконец должна стартовать программа «Аренда за рубль», к которой эксперты относятся скептически из-за непредсказуемости исхода с точки зрения реализации данных проектов.

По информации пресс-службы КИО, до конца 2019 года от аренды планируется заработать сопоставимую с прошлым годом сумму — 13,5 млрд рублей. На текущий момент, по данным комитета, план выполнен более чем наполовину: от аренды земельных участков город получил 5,3 млрд рублей, от аренды объектов нежилого фонда — 1,9 млрд. В настоящее время реализацией городского имущества занимается подведомственное КИО СПБ ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», торги проводятся на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» (РАД). В СПБ ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» “Ъ” рассказали, что в первом полугодии был заключен 971 договор аренды. По словам пресс-службы ГКУ, это только активизированные договоры, по факту их количество больше примерно на 300 штук — они сейчас заводятся в базу. Чуть менее половины (405 штук) приходится на договоры аренды земельных участков, далее следуют договоры по нестационарным торговым объектам (331), договоры аренды объектов нежилого фонда (123) и другие.

В прошлом году общая сумма доходов консолидированного бюджета Санкт-Петербурга от использования и реализации государственного имущества составила около 21,4 млрд рублей. Из них более половины — арендная плата за объекты нежилого фонда (3,8 млрд рублей) и арендная плата за земельные участки (9,8 млрд рублей). Таким образом, город заработал от аренды 13,6 млрд рублей. Остальное — доходы от приватизации (6,7 млрд рублей) и дивиденды по акциям, принадлежащим Петербургу, на сумму 0,7 млрд рублей.

По заявлениям Валерия Калугина, председателя комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, несмотря то, что город планирует активизировать работу в части приватизации городского имущества, в ведении города должны остаться объекты социального назначения, а также те, что приносят стабильный доход в бюджет.

Также в ближайшее время КИО, наконец, запустит программу «Аренда за рубль», торги по которой обещают провести в конце августа — начале сентября текущего года. Первыми лотами станут дом Челищева на Вознесенском проспекте и особняк и контора лесопильного производства на Большой Зелениной улице.

По мнению Николая Пашкова, генерального директора Knight Frank St Petersburg, его практика показывает, что сейчас практически никто из девелоперов не будет связываться с объектом, если есть инвестконтракт с городом или какая-то его часть городу принадлежит, потому что исход будет абсолютно непредсказуемым с точки зрения перспектив реализации этого проекта. «Инвесторы и девелоперы всегда хотят покупать в собственность. Поэтому в отношении программы “Памятники за рубль” мой скепсис заключается в том, что сначала нужно будет понести все инвестиционные и капитальные затраты — и только через семь лет, может быть, ты получишь арендную ставку один рубль. А может, и не получишь»,— резюмирует господин Пашков.

Что касается выставляемых КИО объектов, то первый объект, дом Челищева, по условиям договора должен быть реконструирован под гостиницу категории «три звезды». По словам Татьяны Веллер, руководителя департамента гостиничного бизнеса компании JLL, здание на Вознесенском проспекте вполне можно использовать для размещения гостиницы. «Площадь объекта составляет почти 7,5 тыс. кв. м, что обеспечивает гибкость в выборе бренда и категории отеля, однако концепция должна будет учитывать историко-архитектурные и градостроительные ограничения. Объект может заинтересовать и международных гостиничных операторов, однако это будет зависеть от возможностей перепланировки и адаптации здания под их требования и стандарты. Расположение в центре позволяет реализовать любой уровень проекта от трех до пяти звезд, хотя целесообразно расположить в нем отель высокой ценовой категории, учитывая историческую ценность здания»,— заключает госпожа Веллер. По мнению Екатерины Заволокиной, руководителя направления стратегического консалтинга компании JLL в Санкт-Петербурге, особняк на Большой Зелениной наиболее выгодно использовать как офисное или административное помещение. «При этом ставка аренды в них будет составлять примерно 1,4–1,5 тыс. рублей за “квадрат”, как и в других зданиях класса В в этом районе»,— резюмировала госпожа Заволокина.

Мария Кузнецова