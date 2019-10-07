СМИ: HSBC намерен сократить до 15 тыс. сотрудников

Временно исполняющий обязанности генерального директора банка HSBC Ноэл Куинн намерен значительно снизить расходы компании, сократив до 15 тыс. сотрудников. По данным Financial Times, в дополнение к сокращению 4,7 тыс. рабочих мест, объявленному несколько недель назад, британский банк намерен сократить еще до 10 тыс. своих сотрудников.

«Мы годами осознавали, что должны сделать что-то с нашими затратами, большая часть которых связана с персоналом. Наконец мы берем быка за рога»,— заявил изданию один из источников в банке. По данным газеты, в первую очередь сокращения коснутся высокооплачиваемых специалистов компании.

Впервые о готовящихся массовых сокращениях персонала в HSBC еще в мае сообщало агентство Bloomberg. Но тогда речь шла лишь о нескольких сотнях человек. Во время же представления финансовой отчетности за второй квартал года руководство HSBC объявило об уходе тогдашнего генерального директора банка Джона Флинта, проработавшего в компании более 30 лет, и намерении сократить несколько тысяч сотрудников.

Кирилл Сарханянц