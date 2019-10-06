Главные новости за выходные 5–6 октября

Сотрудник ФБР в аэропорту Нью-Йорка допросил депутата Госдумы России Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс». По словам посла России, в США госпоже Юмашевой задавали «непонятные и неприемлемые вопросы». МИД России назвал допрос «очередной враждебной акцией» и выразил США «решительный протест».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал допрос циничной провокацией. А руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов призвал российских парламентариев задуматься, насколько целесообразно ездить в США.

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Данные почти 9 млн клиентов «Билайна» попали в открытый доступ, сообщили источники “Ъ” в банковских службах информационной безопасности. Речь идет о сведениях о пользователях, подключивших домашний интернет. Проверка “Ъ” показала, что данные актуальны. Служба безопасности «Билайн» ведет расследование инцидента. Подробнее

Сбербанк нашел виновного в утечке данных клиентов. В результате расследования выяснилось, что информацию пытался похитить руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка. Он уже дал признательные показания. Имя сотрудника в банке не назвали.

Как сообщал “Ъ”, на черном рынке появились данные 60 млн клиентов Сбербанка. Сам банк признал утечку данных только 200 клиентов. Об утечке

В возрасте 61 года после продолжительной болезни умер заместитель председателя Совета федерации Евгений Бушмин. В верхней палате парламента господин Бушмин представлял исполнительную власть Ростовской области, курировал вопросы бюджета, финансовых рынков и экономического блока. Сенатор будет похоронен на Троекуровском кладбище во вторник, 8 октября.

Чем известен Евгений Бушмин Читать далее

Главный тренер московского ФК «Динамо» Дмитрий Хохлов ушел в отставку. Это произошло после матча 12-го тура чемпионата России с «Оренбургом», в котором бело-голубые потерпели шестое поражение. Это уже третья тренерская отставка в РПЛ за неделю — ранее ушли наставники «Спартака» и «Ахмата» Олег Кононов и Рашид Рахимов. Подробнее

Казахстанский боксер Геннадий Головкин по очкам победил украинца Сергея Деревянченко в бою за звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в категории до 72,6 кг. Поединок проходил в Нью-Йорке и продлился 12 раундов. О бое