Головкин победил Деревянченко в бою за звание чемпиона мира IBF

Казахстанский боксер Геннадий Головкин победил украинца Сергея Деревянченко в бою за звание чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в категории до 72,6 кг. Поединок проходил в Нью-Йорке и продлился 12 раундов. Головкин победил по очкам (114:113, 115:112, 115:112).
На счету 37-летнего казахстанца 40 побед (35 нокаутом), одно поражение, одна ничья. В послужном списке 33-летнего украинца 13 побед (10 нокаутом), два поражения.
О подготовке к бою читайте в публикации “Ъ” «Геннадий Головкин потянулся за старым поясом».
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