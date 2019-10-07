Геннадий Головкин вернул вес

Выдающийся казахстанский боксер Геннадий Головкин вернул себе титул чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг). Но его возвращение получилось, вопреки ожиданиям, совсем не дежурным. Котировавшийся в состоявшемся в Нью-Йорке бою гораздо ниже Головкина украинец Сергей Деревянченко, несмотря на трудное начало, на пережитый нокдаун, смог доставить казахстанцу кучу проблем. Геннадий Головкин в итоге выиграл по очкам с минимальным перевесом. И этот символический перевес можно было даже посчитать чем-то вроде компенсации за недобор очков, из-за которого он в прошлом году отдал чемпионское звание мексиканцу Саулю Альваресу.

Сюжет, стилистика этого боя в Madison Square Garden, конечно, резко, как черное с белым, контрастировали с тем, как он позиционировался, воспринимался в боксерском сообществе накануне уикенда. Он представлялся таким заслуженным обязательным повторным коронованием боксера, который церемонии, безусловно, заслуживал.

Геннадий Головкин совсем недавно купался в лучах славы, вокруг него велись жаркие споры, на каком месте в списке самых-самых гениальных бойцов в истории он должен находиться, а количество успешных защит титула лучшего средневеса в какой-то момент достигло рекордных двух десятков. И тут в его категории возник тоже безумно одаренный Сауль Альварес — и два зубодробительных боя с ним (первый завершился ничьей, второй — поражением казахстанца «на тоненького») лишили Головкина чемпионских поясов. Один из них — Международной боксерской федерации (IBF) — оказался вакантным, когда Альварес решил подняться на пару категорий вверх и не выполнять предусмотренные регламентом организации требования. И это означало, что Головкину, никуда не ушедшему любимцу публики, выпала вернейшая возможность вернуть формальный статус. Вернейшая — потому что противостоял ему, признанному таланту, проведшему сорок с лишним боев в профессионалах зубру, боец, у которого количество поединков не дотягивало до полутора десятков, уже успевший проиграть однажды австралийцу Дэниелу Джейкобсу и при неплохих реляциях именно на гения все-таки вроде бы не тянувший.

А между тем обозреватель ESPN Дэн Рафаэл, посмотрев поединок, не суливший ничего экстраординарного, написал, что, на его взгляд, он несомненный претендент на то, чтобы быть признанным лучшим в этом году. И такого мнения, кажется, придерживался не он один.

Правда, начиналось все так, как и должно было начинаться в соответствии с основанным на фактах, бэкграунде раскладом. Геннадий Головкин провел неплохой первый раунд, а под занавес его насадил Сергея Деревянченко на быструю ударную комбинацию, венцом которой стало жесткое попадание в голову и нокдаун. Украинец потом рассказывал, что перенес его достаточно легко. Но в любом случае такой старт на ожидание драмы не настраивал.

Следующий — тем более. Деревянченко действительно восстановился, не «плыл», но напропускал многовато, а главное, нарвался на левый хук, после которого у него открылось очень неприятное рассечение над правым глазом. После этого раунда, казалось, ставить — нет, не на победу Деревянченко, о ней вообще рассуждать не было смысла, а просто на то, что он еще сподобится на сопротивление, на ответ,— было глупо.

А сопротивление и ответ были. Уже в четвертом раунде Сергей Деревянченко, только что представлявшийся обреченным на крах, гонял оппонента по рингу, показывая, что не собирается сдаваться. И продолжал показывать это и дальше, несмотря на то что рефери Харви Доку дважды пришлось объявлять паузы, чтобы врач осмотрел рассечение украинца, принимавшее все более и более страшный вид.

К середине боя белые трусы Геннадия Головкина уже на самом деле были розовыми от крови соперника. Но соперник, хотя по-прежнему иногда оказывался в критической ситуации, под обстрелом, все равно взрывался, все равно горел желанием реваншироваться за неудачи. И бил, бил, бил… А в заключительном раунде, до которого, как казалось каких-то полчаса назад, не имел никаких шансов «дожить», своей свежестью, активностью вынуждал заглядывать в биографию Головкина, чтобы убедиться: да, гению уже 37 лет. В современном боксе такой возраст не приговор, но ведь и не молодость, не расцвет сил…

В общем, это было жесткое и красивое по классическим боксерским канонам зрелище.

Известный промоутер Лу Дибелла, работающий с Деревянченко, даже сравнил его с легендарным, растянувшимся на три поединка «рубиловом» между Артуро Гатти и Микки Уордом, все еще остающимся эталоном бесстрашного боксерского сражения. И сравнение слишком натянутым не звучало.

А подтверждением правоты Дибеллы было то, что зафиксировала система CompuBox. В общей сложности участники боя выбросили почти 1,5 тыс. ударов — это грандиозный показатель и для категорий куда легче! На долю Головкина выпало 720 из них, Деревянченко — 738.

Процент попавших в цель был несверхвысоким, но вполне достаточным. Головкин в этом компоненте выиграл — 243 удара против 230 у Деревянченко. И тут надо знать, что в боях, обсчитываемых CompuBox, Головкин, одинаково здорово умеющий и атаковать, и защищаться, так часто не пропускал еще ни разу.

А еще надо учесть, что в довольно важном с точки зрения судей компоненте превосходство было на стороне Сергея Деревянченко, и превосходство солидное. Речь о так называемых акцентированных ударах — силовых, наиболее заметных. Их, если брать те, что не пролетели мимо или не наткнулись на защиту, у украинца набралось аж 183, у казахстанца — 136.

В общем, перед объявлением счета на судейских картах интрига горела ярким пламенем. А вердикт (два арбитра поставили 155:112 в пользу Головкина, третий — 114:113) зал встретил свистом и недовольным гулом. Он, зал, который невозможно было прежде вообразить болеющим против Геннадия Головкина, похоже, чувствовал, что полного торжества справедливости не случилось. А Дибелла чуть позже с удовольствием указывал на то, что, даже по версии аналитиков транслировавшего матч стримингового сервиса DAZN, у которого контракт с Головкиным на шесть боев на сумму около $100 млн, который считает казахстанца ценнейшим активом, должно было быть 114:113 в пользу Деревянченко.

В действительности в таком исходе как раз торжество справедливости и виделось, принимая во внимание контекст.

В первом бою Геннадия Головкина с Саулем Альваресом ничья родилась из-за странной карты судьи Аделейд Берд, которая, непонятно за чем наблюдая, присудила победу Альваресу с разгромным счетом 118:110 и спровоцировала в конце концов собственное отстранение. Во втором поединке казахстанец проиграл с микроскопическим отставанием. При этом большинство медиаресурсов, специализирующихся на боксе, выигрыш отдали ему. Когда-то же Головкину должна была достаться компенсация за это невезение.

Фамилия Альварес, понятно, нередко мелькала и в высказываниях Геннадия Головкина после окончания боя. В том смысле, что он, естественно, думает о третьем бое, о реванше с наиболее принципиальным противником, который 2 ноября в Лас-Вегасе будет биться с российским полутяжем Сергеем Ковалевым. Ну а если с Альваресом не срастется, то новый бой с Деревянченко в свете происшедшего в Madison Square Garden не такой уж плохой вариант.

Алексей Доспехов