Умер вице-спикер Совета федерации Евгений Бушмин

Заместитель председателя Совета федерации Евгений Бушмин умер после продолжительной болезни. В верхней палате парламента господин Бушмин представлял исполнительную власть Ростовской области, курировал вопросы бюджета, финансовых рынков и экономического блока. 4 октября парламентарию исполнился 61 год.

«Евгений Викторович скончался сегодня. Он был очень мужественный, сильный человек, долго боролся с болезнью, несколько раз побеждал ее, но, к сожалению, сегодня мы получили известие о его кончине»,— сказал «РИА Новости» председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

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Господин Бушмин будет похоронен на Троекуровском кладбище во вторник, 8 октября.

Евгений Бушмин являлся членом Высшего совета партии «Единая Россия». Был членом Совета федерации с 2001 года. С 1998 по 2001 год был заместителем министра финансов России. С 1993 по 1995 — депутат Государственной думы I созыва. Господин Бушмин имеет многочисленные государственные награды, среди которых — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орден Александра Невского.