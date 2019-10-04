Нового главу Завьяловского района избрали в Удмуртии

Новым главой Завьяловского района стал Константин Русинов. Его кандидатуру поддержали 22 из 29 депутатов, сообщает корреспондент “Ъ-Удмуртия” с места событий. Ранее господин Русинов занимал пост замдиректора филиала ПАО СК «Россгострах» в Удмуртии.

«Конечно же это очень большое доверие и колоссальная ответственность. Я услышал слова, которые были сказаны в мою поддержку. И действительно я осознаю уровень ответственности. Я уверен, что достичь результата можно только слаженной работой команды района и республики. Я сделаю все от себя зависящее, чтобы изменить жизнь в районе. Еще раз спасибо за оказанное доверие»,— сказал господин Русинов после избрания.

Отметим, что изначально на пост главы претендовали 12 кандидатов. Они участвовали в конкурсе, финалистами которого стали Константин Русинов и депутат госсовета Удмуртии, руководитель фракции «КПРФ» в региональном парламенте Алексей Конорюков. Они набрали 387 и 322 балла соответственно.

Напомним, что в апреле 2019 года Андрей Коняшин, возглавлявший восемь лет Завьяловский район Удмуртии, написал заявление об уходе с этого поста по собственному желанию. До окончания срока полномочий он не доработал два года. Обязанности главы района временно исполняет его первый заместитель Сергей Ожегов. Отметим, что 24 апреля глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал прежнее руководство Ижевска и Завьяловского района за выделение многодетным и малоимущим семьям участков без коммуникаций.