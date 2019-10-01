В Удмуртии определили двух кандидатов на пост главы Завьяловского района

Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост главы Завьяловского района. Финалистами стали временно безработный экс-замдиректора филиала ПАО СК «Россгострах» в Удмуртии Константин Русинов и депутат госсовета Удмуртии, руководитель фракции «КПРФ» в региональном парламенте Алексей Конорюков. Депутаты района выберут нового главу 4 октября.

Изначально на пост главы претендовали 12 кандидатов. Сегодня они представили конкурсной комиссии предложения по развитию Завьяловского района. Финалисты Константин Русинов и Алексей Конорюков набрали 387 и 322 балла соответственно.

Напомним, что в апреле 2019 года Андрей Коняшин, возглавлявший восемь лет Завьяловский район Удмуртии, написал заявление об уходе с этого поста по собственному желанию. До окончания срока полномочий он не доработал два года. Обязанности главы района временно исполняет его первый заместитель Сергей Ожегов. Отметим, что 24 апреля глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал прежнее руководство Ижевска и Завьяловского района за выделение многодетным и малоимущим семьям участков без коммуникаций.