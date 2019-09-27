На пост главы Завьяловского района Удмуртии претендуют 12 кандидатов

На должность главы Завьяловского района Удмуртии претендуют 12 человек. Соответствующая информация опубликована на сайте муниципалитета.

Претендентами на обозначенный пост являются замначальника отдела сбыта ООО «Гюнтер-Иж» Олег Овчинников, временно безработный экс-замдиректора филиала ПАО СК «Россгострах» в Удмуртии Константин Русинов, директор МБУК «Дом народного творчества "Спартак"» Игорь Мотовилов, руководитель БУ «Центр жилищных инициатив» Наталья Вексельберг, учитель истории и обществознания в МАОУ «Совхозная средняя общеобразовательная школа» Михаил Павлов, директор БПОУ «Сарапульский индустриальный техникум» Фарида Третьякова, старший эксперт проектного офиса «Управление имуществом» АО «Корпорация развития Удмуртии» Алексей Трубачев, директор ООО «Контора» Рамиль Ямилов, директор МУП «Завьяловский геоинформационный центр» Олег Выгодчиков, исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Удмуртии» Роман Липин, депутат госсовета Удмуртии, руководитель фракции «КПРФ» в региональном парламенте Алексей Конорюков и директор ООО «Камертон» Николай Мацулевич. Также на должность главы района претендовал замдиректора по развитию бизнеса, руководитель отдела продаж ООО «Айороннори» Марат Хатыпов, но он снял свою кандидатуру 25 сентября.

Напомним, что в апреле 2019 года Андрей Коняшин, возглавлявший восемь лет Завьяловский район Удмуртии, написал заявление об уходе с этого поста по собственному желанию. До окончания срока полномочий он не доработал два года. Обязанности главы района временно исполняет его первый заместитель Сергей Ожегов. Отметим, что 24 апреля глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал прежнее руководство Ижевска и Завьяловского района за выделение многодетным и малоимущим семьям участков без коммуникаций.