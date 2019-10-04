СМИ: Трамп отозвал посла США на Украине из-за ее попыток помешать расследованию против Байдена

Президент США Дональд Трамп отозвал посла США на Украине Мари Йованович после того, как ему пожаловались, что она препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Кроме того, госпожа Йованович якобы нелестно отзывалась о президенте, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Господин Трамп добивался начала на Украине расследования деятельности сына Хантера Байдена, ранее входившего в совет директоров компании Burisma (владеет лицензиями на разработку газовых месторождений Украины). По мнению президента США, Байден-младший мог быть причастен к коррупционным схемам.

Руди Джулиани, адвокат Дональда Трампа, убежден, что Мари Йованович была «очень близка» к Джо Байдену. В течение нескольких месяцев сторонники господина Трампа, в том числе и его адвокат, жаловались ему на посла США, после чего президент решил отозвать госпожу Йованович. Она покинула свой пост в мае, и власти США тогда назвали ее отъезд из Украины «запланированным». Как отмечает WSJ, она была отозвана как минимум за три месяца до окончания трехлетнего дипломатического срока.

В Госдепартаменте и Белом доме США пока никак не прокомментировали информацию о причинах отставки Мари Йованович. Официальный представитель кампании Джо Байдена заявил, что посол уважает госпожу Йованович, но «они не близки».

Напомним, в США начали расследование по вопросу об импичменте президента. Скандал разразился после того, как появилась информация, что Дональд Трамп в телефонной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским пытался оказать на него давление, чтобы тот инициировал расследование против Хантера Байдена. Белый дом США обнародовал расшифровку переговоров, а вот Киев свою версию стенограммы публиковать не готов.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Перетягивание импичмента».