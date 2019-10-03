Путин рассказал о содействии Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении

Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва помогает Пекину создать систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). По его словам, эта система есть только у России и США.

«Большой тайны, наверное, не открою, все равно это станет ясно, сейчас мы помогаем нашим китайским партнерам создать систему СПРН — систему предупреждения о ракетном нападении <…> это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской Народной Республики»,— сказал господин Путин во время пленарной сессии международного клуба «Валдай» (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, Китай стал крупнейшим иностранным участником российских стратегических военных учений «Центр-2019», которые проходили в сентябре. Пекин представили 1,6 тыс. солдат и 330 единиц техники.

Подробнее — в материале “Ъ” «Тяжело в учении — легко в Китае».