«Газпром энергохолдингу» навесили турбину

«Газпром энергохолдинг» (ГЭХ, контролирует электроэнергетику «Газпрома») договорился о покупке машиностроительных предприятий «РЭП Холдинга» (входит в Газпромбанк). Сумма сделки составит 10 млрд руб. На мощностях холдинга ГЭХ хочет наладить производство российских газовых турбин большой мощности. Пока что «РЭП Холдинг» выпускает машины меньшей мощности для нефтегазовой отрасли. ГЭХ, вероятно, хочет вступить в борьбу за поставки оборудования для программы модернизации старых ТЭС, полагают эксперты, предупреждая, что этот бизнес сложный и зачастую убыточный.

«Газпром энергохолдинг» планирует заняться локализацией газовых турбин большой мощности (ГТБМ) на мощностях производителя газовых турбин — «РЭП Холдинга» (РЭПХ). 3 октября ГЭХ подписал соглашение с «ГПБ Развитие активов» — структурой Газпромбанка — об основных условиях покупки РЭПХ. Приобретение РЭПХ позволит «Газпром энергохолдингу» стать производителем газовых турбин большой мощности, надеются в компании.

Стоимость сделки составит 10 млрд руб., сообщил на «Российской энергетической неделе» глава ГЭХ Денис Федоров. На следующей неделе стороны обратятся в Федеральную антимонопольную службу для согласования сделки, уточнил он.

У РЭПХ нет опыта в производстве ГТБМ. Пока что компания производит турбины меньшей мощности — 16–32 МВт (по лицензии GE и Solar Turbines), которые пользуются спросом в основном в нефтегазовой отрасли (75% заказов приходится на «Газпром»). Впервые о намерении выйти в новый сегмент рынка РЭПХ объявил в июне 2019 года, сообщив о планах создать СП с итальянской Ansaldo по производству турбин мощностью от 70 до 340 МВт.

РЭПХ основан в 2004 году, в составе холдинга — петербургские предприятия «Невский завод» (выпуск турбин и компрессоров), завод «Электропульт» (разработка и производство электротехнического оборудования и систем управления), научно-проектный Институт энергетического машиностроения и электротехники и несколько совместных предприятий. Выручка РЭПХ по РСБУ в 2018 году составила 23,2 млрд руб., а чистый убыток — 2,45 млрд руб.

По условиям сделки под контроль ГЭХ перейдет 100% уставного капитала РЭПХ, а также входящие в него компании, в том числе 100% Невского завода и 51% «Электропульт-Системы». Как ранее сообщал «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, покупатель машиностроительного холдинга примет на себя долговые обязательства компании. По данным «СПАРК-Интерфакс», на 31 декабря 2018 года долгосрочные обязательства РЭПХ составляли 28 млрд руб., краткосрочные — 14,2 млрд руб.

Приобретая инжиниринговую компанию, ГЭХ сможет самостоятельно заниматься обслуживанием, ремонтом и модернизацией собственной тепловой генерации, которая с каждым годом требует все большего объема работ, поясняет Владимир Скляр из «ВТБ Капитала». Кроме того, ГЭХ, вероятно, рассчитывает и на возможные внешние промышленные заказы на газовые турбины для ТЭС в рамках модернизации, считает он. Инжиниринговые подразделения есть у многих крупных компаний — от «Интер РАО» до итальянской Enel. Тем не менее, замечает господин Скляр, «прошлый инвестиционный цикл в секторе — ДПМ — показал, что этот бизнес сложный, волатильный и зачастую убыточный».

Полина Смертина