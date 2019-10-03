Руководство «Лосиного острова» намерено отменить незаконную стройку через суд

Национальный парк «Лосиный остров» подал в Арбитражный суд Москвы требование признать недействительным разрешение на строительство жилого комплекса «Сказочный лес» в буферной зоне парка. Об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе нацпарка. В картотеке арбитражных дел ответчиком выступает столичный комитет по архитектуре и строительству, однако в пресс-службе парка “Ъ” пояснили, что это техническая ошибка. «Мы подаем иск к Мосгосстройнадзору, который и выдал разрешение на строительство,— говорят в нацпарке.— Администрация "Лосиного острова" уже направила уточнения в суд с просьбой исправить ошибку».

Как ранее сообщал “Ъ”, строительство жилого комплекса «Сказочный лес» возле национального парка «Лосиный остров» началось в сентябре. Об этом свидетельствует фотоотчет на сайте застройщика ООО «Гранднэкст» (согласно Kartoteka.ru, входит в петербургскую группу компаний Seven Suns Development): на объекте вырыт котлован и забиты сваи под фундамент. На границе с парком к 2021 году по планам застройщика должны появиться четыре жилых корпуса на 1803 квартиры, более трех сотен из которых уже проданы. Впрочем, как указывали экологи и Минприроды, участок находится в охранной зоне нацпарка, в которой запрещено любое капитальное строительство. В столичной мэрии “Ъ” заявляли, что при выдаче разрешения на строительство все процедуры были соблюдены. По мнению же застройщика, участок не входит в буферную зону природоохранной территории.

Руководство нацпарка также подало жалобу к самому застройщику ООО «Гранднэкст» — иск зарегистрирован 30 сентября. Отметим, ранее на незаконную стройку Минприроды также жаловалось в Генпрокуратуру.

О начале строительных работ — в материале “Ъ” «Лосиный Остров не хочет становиться "Сказочным лесом"».

Анна Васильева