Лосиный Остров не хочет становиться «Сказочным лесом»

Национальный парк «Лосиный Остров» снова оказался в центре скандала: граждане и руководство природоохранной территории жалуются на начавшиеся в буферной зоне особо охраняемой природной территории (ООПТ) строительные работы и намерены обратиться в суд на петербургского застройщика Seven Suns Development. На границе с парком к 2021 году должны появиться четыре жилых корпуса на 1803 квартиры, более трех сотен из которых уже проданы. Экологи указывают, что строить на этой территории запрещено. Протестующих поддерживает Минприроды, в столичной мэрии “Ъ” заявили, что при выдаче разрешения на строительство все процедуры были соблюдены.

Возле национального парка «Лосиный Остров» в сентябре началось строительство жилого комплекса «Сказочный лес». Об этом свидетельствует фотоотчет на сайте застройщика ООО «Гранднэкст» (согласно Kartoteka.ru, входит в петербургскую группу компаний Seven Suns Development): на объекте вырыт котлован и забиты сваи под фундамент. Согласно информации на сайте, планируется построить четыре корпуса с детским садом и школой, цены варьируются от 3,8 млн до 9,7 млн руб. за апартаменты. Всего в комплексе, как следует из разрешения на строительство Мосгосстройнадзора, будет 1803 квартиры. При этом, по данным Росреестра, 303 квартиры уже проданы в ипотеку или по другим договорам. Сдать корпуса планируют одновременно в 2021 году. «Жители "Сказочного леса" каждый день смогут наслаждаться единением с природой, в которой жизнь наполнена яркими красками, пением птиц и бесконечно солнечными днями,— говорится в рекламе застройщика.— Вашими соседями в парке "Лосиный Остров" станут лоси, олени, зайцы и другие лесные обитатели».

Соседство и правда близкое. Опрошенные “Ъ” экологи указывают, что участок застройщика входит в буферную зону нацпарка, в которой запрещено капитальное строительство. Такие зоны устанавливаются для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на природоохранные территории. Это подтверждается и в ответе столичной межрайонной природоохранной прокуратуры на обращения местных жителей. Впрочем, несмотря на эти ограничения, в 2018 году Мосгосстройнадзор выдал застройщику разрешение на строительство.

В столичном департаменте природопользования на просьбу “Ъ” прокомментировать ситуацию рекомендовали обратиться в Мосгосстройнадзор. Там “Ъ” ответили, что разрешение на строительство было выдано на основании градостроительных документов, в том числе на основании проектной документации и положительного заключения экспертизы на нее. «Сведения о размещении земельного участка в границах охранной зоны ООПТ в Едином государственном реестре недвижимости, Правилах землепользования и застройки, а также в градостроительном плане земельного участка отсутствуют»,— добавили в пресс-службе.

В свою очередь, в Минприроды “Ъ” подтвердили, что строительство ЖК «Сказочный лес» ведется в охранной зоне национального парка «Лосиный Остров».

Ведомство не согласовало застройщику социально-экономическую деятельность в 2018 году на этом участке. Тогда же были направлены жалобы в прокуратуру, Росприроднадзор, а также «орган, выдавший разрешение на строительство (Мосгосстройнадзор.— “Ъ”)». «Нацпарк "Лосиный Остров" на общественных слушаниях выступил против данного строительства, инициировал по жалобам жителей проверки природоохранной прокуратуры и в настоящее время готовит исковые заявления в суд,— добавили в Минприроды.— Инспекция национального парка с 2016 года регулярно проводит свои проверки, застройщик неоднократно привлекался к административной ответственности. Два постановления об административных правонарушениях в отношении ООО "Гранднэкст" признаны законными решениями Бабушкинского районного суда».

«По нашему мнению, участок не попадает в охранную зону нацпарка»,— говорится в правовой справке, подготовленной адвокатским бюро, которую прислали Seven Suns Development в ответ на запрос “Ъ”. Там отмечают, что решения Моссовета (1979 года) и Мособлисполкома (1988 года), которыми устанавливалась буферная зона, были заменены приказом Минприроды, утверждающим положение о нацпарке «Лосиный Остров», «охранная зона не может считаться установленной приказом, поскольку им не определены границы и режим советующей зоны». Примечательно, что в этой же справке упоминается, что незначительная часть участка, который планируется застраивать, находится в границах самого нацпарка.

По мнению Михаила Крейндлина из «Гринписа России», компания-застройщик неправильно трактует законодательные нормы, «приказ Минприроды утверждает положение не об охранной зоне, а о самом парке, его режиме и границах, поэтому на охранную зону распространяется решение Мосгорисполкома и Мособлисполкома». Он также указывает, что, согласно принятым в 2013 году поправкам к закону об ООПТ, особо охраняемые природные территории и их охранные зоны, созданные до дня его вступления в силу, сохраняются в границах, определенных соответствующими органами государственной власти. Председатель комиссии по экологической безопасности подмосковного отделения Русского географического общества Антон Хлынов указывает, что строительство в такой зоне незаконно, а разрешение на это не должно было выдаваться. При этом он отмечает, что решить конфликт можно будет лишь через суд.

«Мы обращались с письмами к мэру и президенту, во все уполномоченные организации,— рассказал “Ъ” местный житель Дмитрий.— Если раньше прокуратура отвечала, что строительство не ведется, то сейчас это отрицать нельзя. Если не будет никаких действий от госорганов, мы пойдем в суд».

Анна Васильева