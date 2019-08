Чем плох толстый живот

Российские ученые выяснили, что брюшное ожирение влияет на толщину жировых отложений вокруг сердца и сосудов. Это способствует развитию ишемической болезни сердца. В дальнейшем эти знания помогут врачам лучше бороться с ожирением и сопутствующими ему сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследование поддержано Президентской программой исследовательских проектов Российского научного фонда.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — крайне распространенное заболевание, которое характеризуется нарушением кровоснабжения миокарда (мышечного среднего слоя сердца, который составляет большую часть его массы). Одна из основных причин ИБС — ожирение, причем наибольшую опасность представляет его висцеральный тип, когда жир накапливается вокруг органов. Это подтверждено многими исследованиями, которые связали висцеральное ожирение с повышенным риском заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда, застойная сердечная недостаточность и инсульт.

Жировая ткань — уникальный эндокринный орган, вырабатывающий целый спектр биологически активных молекул — гормоноподобных веществ, медиаторов, цитокинов, хемокинов. Российские ученые исследовали связь между толщиной жировой ткани вокруг сердца, жировой ткани вокруг сосудов и уровнем гормонов жировой ткани — адипокинов и клеток иммунной системы цитокинов у пациентов с ишемической болезнью.

Авторы исследования разделили 84 пациента Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (Кемерово) на две группы. В одну группу вошли 54 человека с ишемией и висцеральным ожирением, в другую — 30 без него. У всех пациентов измерили толщину жировой ткани вокруг сердца при помощи магнитно-резонансной томографии и объем жировой ткани артерий сердца и аорты в грудном и брюшном отделе при помощи метода компьютерной томографии. У пациентов с висцеральным ожирением накопление жира вокруг сердца и сосудов оказалось более выраженным, чем у пациентов без висцерального ожирения. Например, толщина отложений левого и правого желудочков была больше в 1,75 и 1,43 раза соответственно. Объем жира вокруг коронарных артерий также превышал объем отложений у пациентов без висцерального ожирения.

Исследователи выяснили, что у пациентов с ишемической болезнью сердца и висцеральным ожирением выражены нарушения обмена веществ. Если висцеральное ожирение было, отмечали высокий уровень «плохого» холестерина и низкий уровень «хорошего», что является главным фактором наличия атеросклероза — заболевания, при котором в сосудах откладывается холестерин, деформирующий и сужающий кровеносные сосуды. Углеводный обмен тоже был нарушен. Отметили и развитие инсулинорезистентности — состояния, при котором у некоторых клеток снижается чувствительность к этому гормону, что опасно риском возникновения сахарного диабета.

Авторы показали, что у пациентов с висцеральным ожирением в 2,5 раза увеличивается устойчивость к лептину — гормону, регулирующему обмен веществ. Это мешает организму контролировать свой вес. Кроме этого, если такое ожирение есть, снижено количество белкового гормона, который играет важную роль в обмене липидов (в том числе и жирного спирта холестерина), снижает невосприимчивость к инсулину и влияет на метаболизм глюкозы, что, в свою очередь, препятствует развитию сахарного диабета. Также у них повышено количество факторов, способствующих воспалению, и в 2,2 раза ниже противовоспалительный цитокин.

«Изучение жировой ткани вокруг сердца и сосудов современными методами весьма актуально. Оно поможет понять механизмы развития сердечно-сосудистых заболеваний»,— прокомментировала Юлия Дылева, одна из авторов исследования, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории исследований гомеостаза Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.

