«Куршская коса превратилась в огромную пепельницу»

Специалисты «Гринписа России» собрали мусор на побережьях Байкала и Балтики, после чего провели научное исследование найденного. Как оказалось, 86% всего мусора с берегов Байкала составляет пластик, а самый часто встречающийся загрязнитель — пластиковые ПЭТ-бутылки (17%). На Куршской косе 80% мусора также составляет пластик, но здесь лидером загрязнения стали сигаретные окурки (15%). По мнению экологов, ситуация с производством и обращением одноразовых вещей в стране вышла из-под контроля.

Исследование мусора с берегов Байкала и Куршской косы провела команда проекта «Ноль отходов» «Гринписа России» в июле и августе 2019 года. «Мы использовали методику DeFishGear — она использовалась Европейским союзом при подготовке директивы о запрете в ЕС отдельных видов одноразовых пластиковых изделий»,— рассказал “Ъ” руководитель экспедиции Алексей Киселев. Экологи выбрали девять стометровых участков на побережье Байкала и восемь — на Куршской косе. «Нам было важно оценить уровень именно того мусора, который выносит на берег вода. Поэтому мы подобрали труднодоступные участки, где нет отдыхающих»,— пояснил господин Киселев. По его словам, участники экспедиции «полностью вылизали участки, вплоть до просеивания песка». Собранный мусор взвешивали, сортировали по категориям и потом изучали. После окончания исследования его вывезли на переработку.

На берегах Байкала было собрано 3975 фрагментов мусора, из которых 86,6% оказались пластиком. При этом 87% всего найденного пластика составляют одноразовые товары и их фрагменты. Алексей Киселев подчеркнул, что Байкал — внутренний водоем России, «а значит его мусор — это полностью ответственность нашей страны». По данным «Гринписа России», в топ-10 одноразовых пластиковых загрязнителей Байкала вошли:

ПЭТ-бутылки (17%),

пенопласт (9%),

упаковка для непищевых продуктов (8%),

окурки (8%),

неопределенные фрагменты пластика (7%),

пакеты от чипсов и сладостей (7%),

фасовочные пакеты (5%),

пищевые контейнеры (4%),

пакеты-майки (3%),

крышки от напитков (3%).

С побережья Балтийского моря на Куршской косе экологи собрали 2416 фрагментов мусора, 80% из них — пластик. При этом 62% пластикового мусора также относится к остаткам одноразовых товаров. По словам господина Киселева, «Куршская коса превратилась в огромную пепельницу» — главным одноразовым пластиковым загрязнителем этой территории стали окурки (15%).

«Не все знают, что в фильтрах окурков тоже содержится пластик, который разлагается несколько десятков лет,— сказал Алексей Киселев.— Беда всего человечества в том, что мы считаем брошенный окурок социально приемлемым действием. Считается совершенно нормальным выбросить окурок на глазах у всех. С этим надо что-то делать и делать быстро».

На втором месте оказались пакеты от чипсов и сладостей (9%), дальше идут ватные палочки (6,5%), полиэтиленовая пленка (5,5%), затвердевшая монтажная пена (3%), фасовочные пакеты (2,5%), ленты от воздушных шариков (2%), полипропиленовые мешки биг-бэги (2%), пакеты-майки (2%), а замыкают топ-10 кольца крышек от бутылок (1,6%). Экологи особо отмечают два найденных на берегу Куршской косы необычных предмета — старый сломанный телевизор и бутылку из-под газировки, произведенную в Турции. «Очевидно, что телевизор выбросило на берег волнами, ведь никто не станет тащить его на пляж за много километров от жилья,— говорит господин Киселев.— Он уже разваливался, а значит ртуть, мелкое стекло и другие вредные вещества скоро оказались бы в природе». Турецкая бутылка, по его словам, много месяцев плавала в море и уже начала «стачиваться от песка». «На ее примере видно, как образуется микропластик, мельчайшие частицы которого попадают в организм животных и людей»,— подчеркнул эколог.

В сентябре 2019 года Всемирная организация здравоохранения представила доклад о микропластике. Эксперты признали, что «микрочастицы пластмасс присутствуют везде, в том числе в воде, которую мы пьем». В организации подчеркнули, что пока у человечества недостаточно данных о воздействии микропластика на здоровье людей.

«Главный вывод исследования мусора с побережий — ситуация с одноразовыми товарами в стране вышла из-под контроля,— говорит господин Киселев.— У нас считается, что главное — не мешать бизнесу. В итоге бизнес разрабатывает максимально дешевую упаковку и одноразовые товары, не задумываясь об их утилизации. Все это оказывается в воде, в лесу, мигрирует по планете. Эти вещи никогда не будут переработаны, и по пищевой цепочке уйдут в человека». К концу октября в «Гринписе» составят итоговый список главных загрязнителей российской природы. Экологи предложат российским властям запретить или ограничить использование товаров из этого списка.

«Окурки и влажные салфетки — это настоящий бич для природы»,— признал в беседе с “Ъ” директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина. По его словам, на всей территории национального парка запрещено курение, «однако очень трудно доказать виновность в этом виде нарушения». Он рассказал, что сотрудники нацпарка каждый рабочий день начинают с уборки вдоль дороги и на автостоянках, «однако мелкий мусор разносится ветром и плохо виден, поэтому накапливается». В неделю с территории нацпарка площадью 6621 га вывозится примерно 90 кубометров мусора, это цифра варьируется в зависимости от сезона.

«На одной из экологических троп установлена символическая фигура тюленя, наполненная отходами, которые выносит море, как напоминание о человеческой беспечности. С ее помощью мы учим детей ответственному обращению с отходами»,— рассказал Анатолий Калина.

В Минприроды Иркутской области “Ъ” сообщили, что в 2016–2017 годах было ликвидировано 27 несанкционированных свалок. Было вывезено 162 тыс. кубометров мусора с площади около 200 тыс. кв. м. Финансирование этих мероприятий составило около 75 млн руб. В 2018 году устранено еще 30 свалок с объемом накопленных отходов более 450 тыс. куб. м. на площади 84,77 га. Финансирование — 180,5 млн руб. В настоящее время Минприроды принимает заявки от муниципальных образований Иркутской области на ликвидацию свалок.

Александр Черных; Екатерина Еременко, Иркутск; Александр Гмырин, Калининград