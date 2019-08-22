ВОЗ не нашла опасности от микропластика в воде Ученые не уверены, что он может вредить человеку

Количество частиц микропластика в воде, в том числе питьевой, продолжает расти. Однако у ученых нет данных о его опасности для организма человека — об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению исследователей, большинство частиц микропластика проходят через организм человека без поглощения им. В то же время ВОЗ подчеркивает, что информация по этому вопросу остается ограниченной и он требует дополнительных исследований.

Опубликованный в четверг доклад стал первым исследованием ВОЗ, посвященным проблеме микропластика в воде. Универсального определения микропластика нет, но обычно под ним подразумевают частицы пластика размером меньше 5 мм, хотя в случае с очищенной водой речь идет о частицах намного меньшего размера. О росте количества микропластика в воде говорится регулярно: еще в 2017 году неправительственная организация Orb Media сообщала, что микропластик был обнаружен в 83% образцов воды из-под крана из разных стран мира. По данным немецкого Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера, в последние годы в арктических льдах содержится рекордное количество микрочастиц пластика.

Как сообщает ВОЗ, ссылаясь на исследование Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, количество микропластика в воде удвоится к 2025 году и более чем утроится к 2050 году.

«В бутилированной воде количество частиц пластика несколько выше, чем в водопроводной, что связано с процессом ее розлива в бутылки и упаковки»,— отмечает координатор ВОЗ по вопросам воды, санитарной обстановки, гигиены и здоровья Брюс Гордон.

ВОЗ рассматривает проблему с нескольких точек зрения:

Физические частицы, попадающие в организм. Химические вещества, которые могут выделяться из них. Микроорганизмы, которые могут попасть в организм с микропластиком.

Ученые пришли к выводу, что второй и третий пункты не являются поводом для беспокойства. Про физические частицы в докладе говорится, что наименьшее беспокойство с точки зрения здоровья человека вызывают относительно крупные частицы микропластика размером более 0,15 мм, так как они проходят через организм, не задерживаясь в нем. Большее беспокойство вызывают более мелкие частицы, которые могут задерживаться в организме, тем не менее, по мнению ученых, вряд ли речь может идти об их накоплении в организме в масштабах, которые могут нанести ему вред.

При этом в ВОЗ признают, что этот вопрос требует дальнейших исследований: его изучение началось лишь несколько лет назад, и пока данные о влиянии микропластика на человека остаются ограниченными. «Нам жизненно необходимо больше знать о воздействии микропластика на здоровье, потому что он находится везде, включая нашу питьевую воду»,— считает директор департамента здравоохранения, окружающей среды и социальных факторов здоровья ВОЗ Мария Нейра.

Яна Рождественская