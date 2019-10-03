Лекарства дошли до властей

На фоне падения доходов населения фармацевтическому рынку удается расти за счет закупок со стороны государства. Доля этого сегмента в продажах производителей в первом полугодии 2019 года достигла максимума за шесть лет — 34,4%. Продажи в аптеках увеличиваются только у российских недорогих лекарств, на которые стали переключаться потребители.

В первом полугодии доля госсегмента в продажах фармкомпаний составила 34,4%, следует из исследования DSM Group, с которым ознакомился “Ъ”. Так, объем препаратов, реализованных на госзакупках, достиг максимума с 2012 года, когда составил только 32%. Доля коммерческого сегмента выросла с 68% в 2012 году до 68,7% в 2018 году, а в первом полугодии 2019 года — 65,6%.

Госсегмент стал основным драйвером роста фармацевтического рынка. Так, в первом полугодии продажи лекарств в аптеках выросли только на 0,7%, тогда как по госзакупкам — на 27%. Глава DSM Group Сергей Шуляк объясняет это расширением ряда госпрограмм. С 2019 года по программе высокозатратных нозологий, на которую ежегодно выделяется около 40 млрд руб., Минздрав приобретает препараты не для семи заболеваний, как было раньше, а для 12, финансирование увеличили на 10 млрд руб.

Кроме того, в структуре продаж фармкомпаний на госзакупках заметно выросла доля региональных тендеров, отмечает Сергей Шуляк. В первом полугодии она составила 28%, тогда как за весь 2018 год было 20%. Господин Шуляк не исключает, что это связано с предвыборными кампаниями кандидатов в губернаторы ряда регионов. Основная масса избирателей — льготная категория граждан, уточняет эксперт.

В целом за последние пять лет динамика роста продаж препаратов в России замедлилась в шесть раз, с 16% в 2013 году по отношению к 2012-му до 2,6% в 2018 году. Сокращается рост реализации продукции фармкомпаний в рознице, говорится в исследовании. Так, если в 2017 году этот показатель составлял 7,6%, то в 2018 году упал до 2,6%. По прогнозам DSM Group, в 2019 году рост объема реализации лекарств в аптеках составит еще меньше — примерно 1,7%. Сергей Шуляк объясняет это в первую очередь снижением реальных доходов населения. Так, за шесть лет доля населения с доходами ниже прожиточного минимума выросла с 12,5% в 2012 году до 13,2% в 2018 году, приводятся в исследовании компании данные Росстата.

Кроме этого массовая вакцинация привела к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ, что также негативно сказывается на продажах производителей лекарств в аптечных сетях, напоминает Сергей Шуляк. Так, охват вакцинацией населения вырос с 17,2% в 2012 году до 24,5% в 2019 году, говорится в исследовании. В нынешнем году, по данным господина Шуляка, привито уже около 50% населения.

В то же время сокращение доходов населения оказалось выгодно российским производителям лекарств. Согласно данным DSM, их продажи растут быстрее, чем у зарубежных компаний. Так, показатель одного из крупнейших в России производителей дешевых лекарств «Озон» увеличился на 45,5%. Совладелец «Озона» Виталий Алейников объясняет рост продаж компании тем, что она начала активно взаимодействовать с крупными аптечными сетями по продвижению своих лекарств. В условиях падения доходов потребители переходят на более доступные лекарства, в связи с чем аптеки стали уделять больше внимания их наличию в ассортименте, поясняет господин Алейников.

Кроме этого на 72% выросли продажи Marathon Group. Этот показатель был достигнут в основном благодаря курганскому производителю антибиотиков «Синтез», проданному в августе этого года АФК «Система». Среди иностранных производителей только одна компания — словенская Krka — показала существенный рост продаж в аптеках. Он составил 17,1%.

Мария Котова