«Нетология» ищет стартапы

«Нетология-групп», подконтрольная структурам бизнесмена Алексея Мордашова, создает акселератор, через который планирует вложить в стартапы до $10 млн. В последние годы на рынке усилилась конкуренция среди инвесторов, в числе которых госструктуры, при этом бум стартапов в ближайшие годы сойдет на нет, предупреждают игроки.

«Нетология-групп» запустит акселератор Startup.EdMarket для стартапов в сфере образования, за четыре года работы которого планирует вложить до $10 млн, рассказал “Ъ” ее гендиректор Максим Спиридонов. Компания рассчитывает вложиться в 10–15 проектов, выкупив доли в размере от 30% до 60%, пояснил он. Инвестиции в создание акселератора составили «несколько миллионов рублей», они окупятся в течение года, ожидает господин Спиридонов.

В первом потоке, прием заявок на который начался 1 октября, компания планирует привлечь edtech и образовательные проекты, работающие для русскоязычного рынка. В первом наборе «Нетология-групп» выберет два стартапа, в которых выкупит миноритарные доли. Еще десять компаний, которые будут участвовать в акселераторе, по правилам отдадут «Нетологии-групп» 20% от роста своих продаж за год. Также предусмотрено 18 платных мест по 380 тыс. руб.

«Нетология-групп» развивает три бренда («Фоксфорд», «Нетология», Edmarket) и 12 направлений бизнеса, в том числе онлайн-курсы для школьников, учителей и др. «Через пять лет мы ставим себе задачей вырастить холдинг до более 30 брендов и до более 100 направлений образовательного бизнеса»,— пояснил Максим Спиридонов.

Российский рынок онлайн-образования оценивается в 30 млрд руб. по итогам 2018 года, говорится в исследовании РБК. В «Нетологии-групп» оценивают рынок в полтора-два раза больше и прогнозируют, что рынок будет ежегодно расти, в зависимости от сегмента, на 30–50%. Долю «Нетологии-групп» господин Спиридонов оценивает в «несколько процентов от всего рынка» и рассчитывает, что в том числе за счет акселератора она будет расти быстрее рынка. Расходы на подобный акселератор могут составлять десятки миллионов рублей в год, основные затраты — это аренда помещений и выплаты менторам, оценивает собеседник “Ъ” на рынке. Эти инвестиции для «Нетологии-групп» сравнимы с годовой выручкой компании и выглядят рискованными, полагает он.

Более 50% «Нетологии-групп» принадлежат компании TalentTech, входящей в состав «Севергрупп» Алексея Мордашова, также среди акционеров — основатели Максим Спиридонов и Алексей Половинкин, их доли не раскрываются, сообщили “Ъ” в компании. По данным Kartoteka.ru, ООО «ЦОО "Нетология-групп"» владеет кипрская Grumelon Business Ltd, выручка компании в 2018 году составила 737,5 млн руб., чистый убыток — 135,9 млн руб.

«Единственным прямым конкурентом» своего проекта Максим Спиридонов называет бесплатный акселератор ED2, которым управляет Global Venture Alliance, партнерами проекта выступают «Иннопрактика» и «Ростелеком». Многие акселераторы имеют направление edtech среди своих интересов, часть проектов будут продолжать уходить туда, однако «Нетология-групп» имеет шансы добиться успеха на рынке за счет экспертизы, рассуждает руководитель акселератора Сбербанка и 500 Startups Наталья Магидей. С учетом недостатка подобных проектов в сегменте edtech новый игрок поможет развивать рынок, соглашается директор акселератора ED2 Наталья Царевская-Дякина.

Акселераторов, которые фокусируются на отборе edtech-проектов, раньше фактически не было, но за последний год появились ED2, которого поддерживает «Сколково», и акселератор социальных проектов Агентства стратегических инициатив, отмечает основатель и гендиректор Maximum Education Михаил Мягков. «За последние полтора года интерес инвесторов, как государственных, так и венчурных, к российскому рынку edtech возобновился. Однако многие предприниматели не учитывают необходимость много инвестировать в продукт и развитие, возможно, бум стартапов через пару лет сойдет на нет и останутся те игроки, которые готовы играть вдолгую»,— прогнозирует господин Мягков.

Валерия Лебедева