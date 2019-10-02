Грузия прощается с Гией Канчели

В Тбилиси в возрасте 84 лет скончался грузинский композитор Гия Канчели. Значительную часть своей творческой жизни он провел в Европе, но несколько месяцев назад вернулся на родину. В Грузии его считают великим музыкантом — одним из последних представителей плеяды замечательных деятелей культуры еще советских времен. Власти решили организовать государственные похороны Гии Канчели. Он будет предан земле 5 октября в Дидубийском пантеоне грузинской столицы.

Гия Канчели умер в ночь на 2 октября в Израило-грузинском центре кардиологии и ангиологии. Последние годы он жил в Европе, но, почувствовав сильное ухудшение здоровья, решил лечиться не в Бельгии, а в родной Грузии, где родился и вырос.

Одной из первых на его смерть откликнулась президент страны Саломе Зурабишвили: «Наверное, так оно и должно было быть: осенью должен был тихо уйти великий композитор. А нам оставить свои бессмертные мелодии»,— сообщила глава государства на своей странице в социальной сети.

Среди соболезнований — заявление, опубликованное на официальном сайте посольства США в Грузии:

«Мир потерял легендарного музыканта Гию Канчели. Его музыка пересекала границы времени и культуры, поэтому она продолжит жить. Сегодня, как никогда, желтые листья похожи на тишину»,— говорится в сообщении американского диппредставительства.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал Канчели «великим творцом музыки настроения».

Союз композиторов Грузии в своем заявлении отметил, что Канчели был «легендарным мэтром грузинской музыки», чье многогранное творческое наследие и имя «навечно останется на страницах истории мировой музыки»

Незадолго до смерти Гия Канчели побывал в Мтацминдском пантеоне великих деятелей Грузии, который уже закрыт для новых погребений за неимением места. Он пошутил в дружеском разговоре с сотрудниками пантеона, что пришел к могилам своих друзей, а не «примеряться».

Прощание с Гией Канчели состоится 5 октября в Театре имени Руставели, после чего он будет похоронен в Дидубийском пантеоне.

Георгий Двали, Тбилиси