На 85-м году жизни в одной из тбилисских клиник умер композитор Гия Канчели. Его имя тесно связано с кинематографом: самые известные мелодии композитора звучали в популярнейших фильмах Георгия Данелии.

Практически всю свою творческую жизнь Гия Канчели провел в Грузии и лишь на склоне лет переехал в Европу — сначала в Германию, потом в Бельгию. Он родился в Тбилиси, там же получил музыкальное образование (а заодно — образование геолога). В Тбилиси же Канчели преподавал в консерватории и заведовал музыкальной частью Театра имени Шоты Руставели. Много лет сотрудничал с режиссером Робертом Стуруа — и в его тбилисских постановках, и в спектаклях, которые Стуруа делал в «Сатириконе» и Et Cetera.

Писать симфоническую и камерную музыку Гия Канчели начал задолго до того, как саундтреки к кинохитам студии «Грузия-фильм» сделали его знаменитым на весь СССР. Первое оркестровое сочинение — «Концерт для оркестра» — датируется 1961 годом, тогда же родился его «Квинтет для духовых» — первое камерное произведение.

В 1968 году вышел фильм «Не горюй!», с которого началась полувековая история тандема Данелия—Канчели.

В главной роли снялся барабанщик ансамбля «Орэра» и начинающий актер Вахтанг Кикабидзе. В следующий раз три великих грузина встретились на съемочной площадке фильма «Мимино» (1977). В интервью “Ъ” Гия Канчели говорил: «"Чито-гврито" сочинил Данелия, а я ее только оркестровал». Среди всенародно любимых фильмов, к которым написал музыку Гия Канчели,— «Несколько интервью по личным вопросам» Ланы Гогоберидзе, «Дюма на Кавказе» по сценарию Резо Габриадзе, фильм-спектакль Георгия Товстоногова «Ханума». Но главным партнером Гии Канчели в кино оставался Георгий Данелия. Вместе они сделали великую антиутопию «Кин-дза-дза!» (1986), а впоследствии, в тяжелые для кинематографа 1990-е,— «Паспорт», «Орла и решку» и «Фортуну».

То, что произошло между Россией и Грузией в 2008-м, Гия Канчели сравнивал с трагедией 11 сентября 2001 года. В последние годы он не приезжал в Россию, но продолжал сотрудничество с любимыми российскими художниками. В 2016 году российское отделение Warner переиздало его произведения для кино и театра, а также симфоническую и камерную музыку. Канчели играли в Москве и Петербурге, Новосибирске и Перми, его произведениями дирижировали Теодор Курентзис и Владимир Минин.

С годами значение его академического каталога только росло, а музыка из «Мимино» стала визитной карточкой Грузии.

Даже в самых серьезных своих вещах Гия Канчели подчас не отказывал себе в удовольствии удивить слушателя динамическими контрастами, неожиданными поворотами, ироничностью или самоиронией. Он сам говорил, что «Не горюй!» — это девиз всей его жизни.

Борис Барабанов