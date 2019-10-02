Эдуард Брагин возглавил Лев-Толстовский район Липецкой области

На сегодняшнем заседании депутаты райсовета избрали главой Лев-Толстовского района Эдуарда Брагина, сообщили в райадминистрации. На этом посту господин Брагин сменил возглавлявшего муниципалитет с 2013 года Василия Осетрова, который написал заявление об отставке по собственному желанию в июне этого года. До этого Эдуард Брагин, будучи заместителем главы, руководил районом в статусе и.о. Ко второму этапу конкурса на этот пост были также допущены директор МУП «Лев-Толстовский пассажирский парк» Виктор Банин, пенсионер Олег Капцови еще двое заместителей главы муниципалитета — Александр Кузнецов и Надежда Сергеева. До голосования на заседании совета депутатов дошли господа Банин, Брагин и Кузнецов.

Александр Прытков