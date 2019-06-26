Глава Лев-Толстовского района Липецкой области увольняется

Глава Лев-Толстовского района Липецкой области Владимир Осетров 1 июля по собственному желанию покинет пост, рассказали “Ъ-Черноземье” в администрации муниципалитета. В статусе и.о. руководить районом до выборов нового главы будет заместитель Эдуард Брагин, уточнили в администрации. Владимир Осетров возглавлял муниципалитет с 2013 года, в 2018-м успешно переизбрался. До этого работал в газовых службах Липецкой области.

Отставке господина Осетрова предшествовало обрушение в райцентре водонапорной башни 1906 года постройки, которое произошло в воскресенье, 23 июня. По данным областной администрации, на водоснабжении поселка ситуация не повлияет, так как башня «давно выведена из эксплуатации и отключена от системы водоснабжения».

Александр Прытков